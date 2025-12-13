La borrasca ‘Emilia’ provoca más de 200 incidencias en Canarias durante la madrugada

Canarias ha registrado más de 200 incidencias durante la última madrugada como consecuencia del paso de la borrasca ‘Emilia’, un episodio meteorológico adverso que ha afectado a todo el archipiélago. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, los avisos se produjeron entre las 00.00 y las 08.00 horas de este sábado y estuvieron relacionados, en su mayoría, con la caída de árboles, farolas y adornos navideños sobre la vía pública.

Las incidencias se concentraron especialmente en la provincia de Las Palmas, así como en el área metropolitana de Tenerife y en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, zonas donde el viento y el fuerte oleaje se dejaron sentir con mayor intensidad durante la noche.

Activada la alerta máxima por fenómenos costeros

El paso de la borrasca ‘Emilia’ llevó a la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias a activar desde la noche del viernes la alerta máxima por fenómenos costeros en todas las islas. Esta decisión se adoptó ante la previsión de un oleaje muy adverso, con olas que podrían superar los nueve metros de altura, especialmente en costas expuestas y canales entre islas.

Desde el Ejecutivo autonómico se insiste en que este tipo de situaciones supone un riesgo elevado para la seguridad, incluso sin necesidad de lluvias intensas, debido a la fuerza del mar y al impacto de las olas en zonas costeras, paseos marítimos y puertos.

Viento fuerte y riesgo en medianías y cumbres

A la alerta por el estado del mar se suma la alerta por viento, con rachas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en áreas de medianías y cumbres. Estas condiciones han sido determinantes en muchas de las incidencias registradas, principalmente por la caída de elementos urbanos y vegetación.

Las autoridades advierten de que el viento puede provocar desprendimientos, desplazamiento de objetos mal asegurados y dificultades en la circulación, por lo que recomiendan extremar la precaución, especialmente en desplazamientos por carreteras de montaña.

Nevadas y tormentas: avisos activos

El episodio meteorológico también ha activado la alerta por nevadas en las cumbres de Tenerife, donde las bajas temperaturas y la inestabilidad pueden provocar acumulaciones de nieve. Además, se mantiene la prealerta por nevadas en las cumbres de La Palma y Gran Canaria.

Prealerta por tormentas en el Archipiélago

De forma paralela, el Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por tormentas en todas las islas, ante la posibilidad de chubascos localmente intensos acompañados de aparato eléctrico. Aunque este fenómeno presenta una probabilidad menor, se recomienda mantenerse informado y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.