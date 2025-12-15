Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los sindicatos desconvocarán la huelga sanitaria tras alcanzar un preacuerdo con Sanidad

Los sindicatos del Ámbito avalan el texto tras las peticiones de retirada formuladas por algunas comunidades autónomas del PP

El borrador de Estatuto Marco incorpora la jornada ordinaria de 35 horas semanales y avances en jubilación parcial y anticipada

Médicos en una manifestación.

Médicos en una manifestación. / CARLOS GIL

Nieves Salinas

Madrid

Preacuerdo verbal entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos, reunidos este lunes, que, de concretarse, podría suponer la suspensión de la huelga que las organizaciones habían previsto, a partir del 27 de enero y cada martes. El borrador de Estatuto Marco incorpora la jornada ordinaria de 35 horas semanales y avances en jubilación parcial y anticipada. Las organizaciones han expresado su respaldo a texto, descartando explícitamente su retirada, pese a las solicitudes planteadas por algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

Mañana martes habrá una reunión sindical para preparar una oferta económica a partir de retribuciones básicas que dependen del Gobierno central. Fuentes de CSIF confían que se produzcan nuevas reuniones con el Ministerio para alcanzar un acuerdo definitivo antes del día 23.

Según comunica Sanidad, como consecuencia del acuerdo alcanzado, las organizaciones sindicales han acordado la suspensión de los paros previstos para el próximo mes de enero, "permitiendo así avanzar con estabilidad la tramitación del nuevo Estatuto".

Jornada laboral

Entre los compromisos incorporados al acuerdo, se incluye el establecimiento de una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, que se aplicará según los términos que se definan en los correspondientes ámbitos de negociación, atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales de los servicios de salud.

El preacuerdo también contempla el acceso a la jubilación parcial para todo el personal estatutario que cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente de la Seguridad Social. También se abre la posibilidad de establecer la jubilación anticipada para aquellas categorías profesionales que reúnan los requisitos legales, previa realización de un estudio integral de las condiciones de trabajo en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Consulta a los sindicatos

La ministra de Sanidad, Mónica García, consultaba este lunes con los sindicatos del ámbito de negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) sobre la retirada el borrador del estatuto marco como exigía el PP. La reunión, que arrancó a las 10:30 y se ha prolongado buena parte de la jornada, ha tenido lugar después de casi tres años de encuentros en los que se han pactado mejoras para los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La titular de Sanidad decidió plantear esta consulta tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado viernes -el mismo día en el que los médicos finalizaron su huelga de cuatro días en toda España también en protesta por el Estatuto Marco-, en la que los consejeros del PP pidieron la retirada del texto. Mónica García indicó entonces que intentaría que el texto llegase al Congreso para su tramitación parlamentaria, pero reconoció que el ministerio no puede decidir "solo" y necesita "el apoyo de las comunidades y los sindicatos".

Finalmente, esas organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación parecen estar cada vez más cerca de llegar a un acuerdo con Sanidad. Supone desconvocar la huelga que anunciaron a comienzos de diciembre. Entonces, lo argumentaron señalando que el Ministerio no tenía intención de pactar un texto de la nueva ley que "realmente beneficie al conjunto del personal estatuario sin excepciones y sin discriminaciones entre colectivos profesionales".

El IES Real Instituto de Jovellanos de Gijón visita el Parlamento Europeo

El IES Real Instituto de Jovellanos de Gijón visita el Parlamento Europeo

Caos circulatorio en Oviedo: el despegue de las compras navideñas atasca los principales accesos de la ciudad

Caos circulatorio en Oviedo: el despegue de las compras navideñas atasca los principales accesos de la ciudad

Pachucho, tirando a mal

Pachucho, tirando a mal

En imágenes: Nuevos autobuses eléctricos de Gijón

En imágenes: Nuevos autobuses eléctricos de Gijón

Qué ha sido de Lara Álvarez: de salir en prime time a dar clases como profesora lejos de las cámaras

Qué ha sido de Lara Álvarez: de salir en prime time a dar clases como profesora lejos de las cámaras

El bono taxi de Gijón recibe más de un centenar de solicitudes (y ya hay lista de admitidos)

El bono taxi de Gijón recibe más de un centenar de solicitudes (y ya hay lista de admitidos)

Una localidad asturiana premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: la gran fiesta que va a tener lugar cinco días antes de Nochebuena

Una localidad asturiana premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: la gran fiesta que va a tener lugar cinco días antes de Nochebuena

La Navidad ya suena en Mieres: los escolares del colegio Liceo salen a la calle a cantar su villancico

La Navidad ya suena en Mieres: los escolares del colegio Liceo salen a la calle a cantar su villancico
