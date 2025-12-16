El Hospital Gregorio Marañón realiza el primer trasplante parcial de corazón en España a una bebé de siete meses: "Es una enorme esperanza"

El Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha realizado con éxito el primer trasplante parcial de corazón en España en una bebé de siete meses, una cirugía pionera también en Europa en lactantes. La pequeña Mariami, que nació con una cardiopatía severa, evoluciona favorablemente de la intervención, solo ha estado dos días en la UCI y se recupera en la planta de hospitalización. Este innovador enfoque permitirá que la válvula pulmonar que le ha sido implantada crezca junto a la niña, evitando múltiples cirugías en el futuro. Además, con el desarrollo de esta técnica se incrementará la capacidad de optimización de las donaciones de corazones infantiles.

"Estamos muy orgullos de poner en marcha el programa porque, para nuestros niños pequeños, es una enorme esperanza" ha señalado en el acto de presentación del caso la doctora Manuela Camino, jefa de Trasplante Cardiaco Infantil del Marañón. En España nacen aproximadamente 4.000 niños al año con cardiopatías congénitas, lo que representa alrededor de 10 bebés cada día, afectando a 1 de cada 100 nacimientos y siendo la malformación congénita más frecuente.

Dos técnicas

Según han explicado los médicos este caso ha requerido la combinación de otras dos técnicas en las que el hospital también ha sido un centro pionero, ya que se ha realizado con grupos sanguíneos incompatibles entre donante y receptor, así como una donación en asistolia controlada. Es un procedimiento de "especial complejidad" que se convierte en un hito triple en cirugía cardiaca infantil del hospital, que ya fue el primer centro a nivel nacional en implementar estas técnicas en 2018 y 2021, respectivamente.

La realizada a la pequeña bebé es una técnica avalada por la Oficina Regional de Trasplantes de Madrid y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y consiste en trasplantar solo una parte del corazón (válvulas) a niños que requieren cirugía de recambio valvular, pero no presentan un fallo del músculo del corazón que requiera un trasplante completo de corazón.

Menos operaciones

En la actualidad, estos niños reciben implantes valvulares fabricados con materiales que no crecen con el cuerpo, lo que les obliga a enfrentarse a varias operaciones a lo largo de su vida. La válvula pulmonar que se ha implantado a la bebé proviene de un corazón de las mismas características de un trasplante convencional.

La innovadora estrategia permite trasplantar tejido valvular humano procedente de un corazón donante y que el conducto implantado pueda crecer con el niño

Este tipo de trasplante evitará las sucesivas cirugías que requerían los niños que recibían implantes de materiales biológicos, ha detallado Juan Miguel Gil-Jaurena, jefe de Cirugía Cardiaca Infantil del hospital. La innovadora estrategia permite trasplantar tejido valvular humano procedente de un corazón donante y que el conducto implantado pueda crecer con el niño, lo que abre la puerta a una solución duradera.

"Se verán beneficiadas malformaciones congénitas en las que las válvulas cardíacas no se han formado adecuadamente condicionando un mal funcionamiento grave que requiere su reemplazo y cardiopatías congénitas graves con un único tronco arterial", ha añadido la doctora Manuela Camino.

El donante adecuado

Beatriz Domínguez-Gil, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), ha resaltado que "este procedimiento es también un ejemplo de cohesión de nuestro Sistema Nacional de Salud. Gracias a la colaboración de los equipos de coordinación de trasplantes de España, desde la ONT pudimos detectar el donante adecuado. Gracias a la familia del bebé donante por permitir darle una nueva vida".

La pequeña Mariami evoluciona favorablemente / HUGM

Esta nueva técnica permitirá también un mayor aprovechamiento de las donaciones de corazón infantil, que son muy limitadas. Aunque siempre se priorizará a los niños que precisen un trasplante de corazón total convencional, se ha detallado, con esta estrategia se abren tres nuevos escenarios para optimizar el uso de las donaciones. En todos ellos se pueden beneficiar del trasplante parcial uno o dos niños en función de las válvulas que haya que sustituir. El primer caso es cuando se dona un corazón sano, pero en ese momento no hay un receptor de tamaño adecuado. En segundo caso, cuando el corazón donante no tenga una buena función cardíaca, su músculo no funciona bien, pero sus válvulas sí.

Y existe un tercer caso, lo que se conoce como trasplante dominó: cuando un niño precisa un trasplante de corazón completo, pero las válvulas de su corazón son funcionantes, podrán ser candidatas para uno o dos trasplantes parciales, y como en el resto de casos, beneficiar a uno o dos niños receptores.

Niños más pequeños

El trasplante parcial de corazón va dirigido especialmente a los niños más pequeños que necesitan un reemplazamiento valvular, ya que son los que más se benefician de una solución con capacidad de adaptación al crecimiento corporal. "Estamos ofreciendo una alternativa que podría convertirse en la primera opción de tratamiento en el futuro. Y en caso de no encontrar donante en un tiempo prudencial, se realizaría la cirugía habitual, como hasta ahora", ha asegurado el doctor Gil Jaurena.