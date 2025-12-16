Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulso Real Oviedo y AlmadaNuevo presidente del SportingHuelga médicos AsturiasPlanes viejo HUCAVolver a Asturias por Navidad
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Euromillones del martes 16 de diciembre de 2025

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del martes 16 de diciembre de 2025.

Sorteo Euromillones del martes 16 de diciembre de 2025.

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 16 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 14, 16, 40, 41 y 44 y las estrellas 02 y 10.

El código del Millón ha sido el WHM36806.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches
  2. Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
  3. Iván Pulido, angulero: 'Cuesta menos dinero reducir la pesca de angula que incorporar otras medidas para la repoblación de la especie o la eliminación de saltos
  4. El Valladolid explica la “operación Almada”: “Tras el partido Sevilla-Real Oviedo, recibimos una llamada institucional por parte del Oviedo...”
  5. Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada del equipo azul a Oviedo: Carrión, escoltado; y rompen una ventanilla del coche de Rondón
  6. Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
  7. Pulso del Real Oviedo por Almada, con alternativas: Berizzo y la vía española para atajar la crisis del equipo azul
  8. Pachuca fulmina a Carrión y elige a Guillermo Almada: así está la situación en el banquillo del Oviedo

El Sporting se despide de la Copa: derrota 0-2 ante el Valencia

El Sporting se despide de la Copa: derrota 0-2 ante el Valencia

El hijo de Rob y Michele Reiner afronta dos cargos de homicidio y podría ser condenado a pena de muerte

El hijo de Rob y Michele Reiner afronta dos cargos de homicidio y podría ser condenado a pena de muerte

Así fue el encuentro "La fuerza de las Cuencas" organizado por Sodeco y Hunosa Empresas en Argame

Así fue el encuentro "La fuerza de las Cuencas" organizado por Sodeco y Hunosa Empresas en Argame

Así fue el encuentro "La fuerza de las Cuencas" organizado por Sodeco y Hunosa Empresas en Argame

La FIFA baja los precios de las entradas para el Mundial 2026

La FIFA baja los precios de las entradas para el Mundial 2026

Sánchez, cero lecciones y elecciones

La constituciona

Los autónomos "salen del armario" y se retrasa Verifactu

Tracking Pixel Contents