Isabel Preysler vuelve a “Hola” por Navidad: el posado más clásico de la reina de corazones

Clásico de los clásicos en la portada de “Hola”, tanto en forma como en contenido. Sale Isabel Preyslerprotagonizando un clásico: desear Feliz Navidad, contar cómo pasará las fiestas y hacer balance de su año (memorias, ser de nuevo abuela, muerte Vargas Llosa…). Y lo hace con un atuendo que recuerda a las Navidades de toda la vida (jersey de cuello vuelto granate, falda de lana marrón) en un escenario decorado de lo más clásico: árbol, luces, todo sin estridencias. Además, sa revista lleva su ránking de las 20 mujeres más elegantes del año, le da ventanita a Iñaki Urdangarín (que compite con su exsuegro Juan Carlos I en la promoción de memorias esta temporada) y reúne a Paquita Torres, Estefanía Luyk y Aroa, tres generaciones de la familia para un posado navideño.

Doce años (¿y quizás ya no más? ya lleva Cristina Pedroche dando las campanadas desde la Puerta del Sol y sorprendiendo a los españoles con sus vestidos, cada vez más rocambolescos, histriónicos e inesperados. Pues lo volverá a hacer el próximo 31 de diciembre y lo cuenta en “Diez Minutos”, donde titulan: “Siento que se cierra un ciclo”. También sale Blanca Romero, porque la gijonesa sigue dejándose ver por Madrid con Quique Sánchez Flores. En portada va la postal navideña de los Reyes y sus hijas, un posado en Valdesoto (Siero), cuando entregaron el premio “Pueblo ejemplar”. Fedra Lorente, “La Bombi” del “Un, dos tres”, está en la ruina y sus sobrinas Shaila y Carmen Morales, hijas de Junior y Rocío Dúrcal, quieren ayudarla.

Esto también lo cuentan en la portada de “Semana”, donde repite Iñaki Urdangarín y donde hacen un repaso a las fiestas de la tele que hay esta temporada, con sus presentadoras famosas a la cabeza.

En “Lecturas” aparecen unos sonrientes Andreu Buenafuente y Silvia Abril, que se han borrado de dar las campanadas porque él está en plena cura de estrés. Quién las dará en La 1 es aún, este miércoles 17 de diciembre, un misterio… Pieza para Victoria Federica, que sale con un “empresario de la noche”. Para los premios Forqué y los modelos lucidos. Y para el actor Héctor Alterio, recientemente fallecido.