Los percebeiros regresan a por el 'oro' de los acantilados: a 183 euros el kilo

Después de casi un mes sin poder acudir a los acantilados por culpa del fuerte mar, este miércoles los percebeiros de Cangas pudieron finalmente extraer el crustáceo en los bancos de Somalvido y Figueiras, al norte de O Facho, en la Costa da Vela, que la agrupación reserva durante todo el año, en su plan de explotación, para la campaña de Navidad.

Desde que dejaron las Cíes en octubre y regresaron a la Costa da Vela, los percebeiros de Cangas solo pudieron faenar dos días de noviembre, el 17 y el 18, debido a la sucesión de borrascas, y ayer las olas, de entre dos y tres metros, a punto estuvieron de dejarles en tierra cuando en la explanada de Somalvido, en Punta Couso, y todavía de noche, antes del amanecer, el presidente de la agrupación, Fernando Mariño, valoraba la situación y hasta dudó de que pudieran trabajar.

Habían acordado reunirse en Cangas a las 07.30 horas en una cafetería frente a la lonja y desde aquí desplazarse en coche hasta Vilanova, en O Hío, ya que el mar impedía hacerlo en barco. Esperaron en la explanada a que llegara todo el grupo —ayer acudieron 24 percebeiros, entre ellos dos mujeres— y optaron, pese al mal estado del mar, por bajar a los acantilados, ya que es campaña de Navidad, e intentar lograr un cupo de 5 kilos por persona. Fernando Mariño dio las instrucciones de horario para empezar a las 08.30. El permiso era hasta las 10.15 horas, coincidiendo también con la marea baja, y la subasta estaba fijada para las 12.00 en la lonja.

Fue una jornada difícil, con "mucha mar", señala Álvaro Prieto, que con 56 años es uno de los veteranos del sector. También Mariño admite que están ante una Navidad "fastidiada". Pero lograron poner a la venta, en la subasta en la lonja, 102 kilos de percebe, que alcanzó un precio máximo de 183 euros. Se lo llevó Daniel Primo de Vigo.

Hubo paradas de los compradores a 181 euros, 178, 170, 90 y el último lote, que los percebeiros denominan "chatarra", a 55 euros. La principal cantidad -en torno a 60 kilos- fue a 181; otro lote de 18 kilos se comercializó a 178; 8 kilos fueron a 170 euros y 10 a 90.

Alto precio

Los compradores rosmaban con el alto precio del percebe, como el caso de Andrés Ferreira, de la empresa Marisquea de Vigo, un habitual en la lonja canguesa. El percebe logró superar el precio del año pasado cuando los primeros lotes de la Costa da Vela se vendieron a un precio máximo de 170 euros. Cierto es que el año pasado el mar sí les permitió acudir un día antes al islote de Agoeiro, que es como la milla de oro de los bancos del percebe, y el crustáceo llegó a los 220 euros el kilo.

"Ojalá pudiéramos ir al islote", se lamentaba otro percebeiro, que por otra parte se mostraba relativamente satisfecho con la jornada de ayer en la que vendió dos kilos al precio máximo de 183 euros, aunque reconoce que no hay mucho percebe. No creen que los precios sean altos, ya que en otras lonjas como Baiona se vendió esta misma semana a 186 euros el kilo.

Alex Gallego, que es natural de Bueu y lleva unos 6 años en el plan del percebe de Cangas señala que para el temporal que había en el mar el día de trabajo no salió mal, con hora y media en los acantilados. "Lo más difícil de este trabajo es escapar del mar", asegura Pablo, de 40 años y en el plan desde 2011, en donde trabaja con su mujer Andrea, de 36, y percebeira por saga familiar desde 2021. Prácticamente todos los marineros pudieron coger el cupo de los 5 kilos. Buena parte de ellos optaron por trabajar en Somalvido y 7 en el otro banco de Figueiras.

Un momento de la subasta en la lonja de Cangas. / Gonzalo Núñez

Ramón Parcero, otro de los veteranos que comenzó cuando se puso en marcha el plan del percebe de Cangas en 1991, manifiesta que la jornada "ni fue buena ni mala" y que para el mar que había, "se pudo trabajar". Todavía con las señales en su cara y en sus manos de haber estado metido en salitre, reconoce que lo que más cuenta cuando estás frente al mar es tener buen oído y vista para la ola. Claro que a lo largo de tantos años sí que ha vivido algún percance y exclama mientras clasifica el percebe en bandejas en la lonja: "¡Quién de nosotros no lo vivió y se vio envuelto por una ola!". Reconoce sentir pasión por el mar, porque es lo que le da de comer, y que disfruta de sus aguas cuando también no trabaja y acude a la playa a bañarse: "Si no voy, la mujer me pega dos tiros", dice bromeando, aunque se torna más serio cuando reconoce que las rocas están bastante flojas de percebe.

Los percebeiros cuidan estos bancos que tienen reservados para estas fechas de la campaña de Navidad y lo hacen con vigilancia para evitar el furtivismo: "Si no se vigila, no habría nada", repite uno de los integrantes del sector.

Ángel Pena es vigilante de la cofradía desde hace 22 años. Es de Moaña y uno más entre esta agrupación de percebeiros, en donde se respira unidad y eso de uno para todos y todos para uno. El vigilante da buena fe de que es un grupo unido y que trabaja bien. Su jornada empieza con la de ellos.

Ayer acudió también al amanecer, se desplazó hasta el banco de Figueiras y mientras ellos trabajaban fue a vigilar otras zonas hasta que concluyeron y empezó el control. Con su báscula pesó y precintó las bolsas de percebe que llegaron así a la lonja. Reconoce que si los percebeiros hubieran trabajado algún día más estas últimas semanas, ayer no hubieran bajado debido al oleaje.

Fernando Mariño aseguraba que ayer iba a ser el mejor día de la semana, ya que para hoy y mañana están anunciadas olas de hasta cinco metros. Pese a ello, "hoy volveremos a bajar".