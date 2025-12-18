Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulso Real Oviedo y AlmadaNuevo presidente del SportingHuelga médicos AsturiasPlanes viejo HUCAVolver a Asturias por Navidad
instagramlinkedin

En Cerdanyola

Registran el laboratorio investigado por el origen de la peste porcina

Mossos y Guardia Civil informan de que la operación se está llevando a cabo "siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros"

Vista general del Centro de Investigación en Sanidad Animal (IRTA-CReSA) en Bellaterra, Barcelona.

Vista general del Centro de Investigación en Sanidad Animal (IRTA-CReSA) en Bellaterra, Barcelona. / EFE

Redacción

Barcelona

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil están registrando este jueves por la mañana las dependencias del laboratorio IRTA-CReSA, ubicado en Bellaterra (Vallès Occidental), en el marco de la investigación del origen del brote de peste porcina africana (PPA).

Esta actuación fue ordenada por el juzgado de instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marco de las diligencias previas declaradas secretas, según informan los dos cuerpos policiales.

Mossos y Guardia Civil informan de que la entrada y registro en las instalaciones se está llevando a cabo "siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents