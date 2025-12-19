Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulso Real Oviedo y AlmadaNuevo presidente del SportingHuelga médicos AsturiasPlanes viejo HUCAVolver a Asturias por NavidadComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Euromillones del viernes 19 de diciembre de 2025

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 19 de diciembre de 2025.

Sorteo Euromillones del viernes 19 de diciembre de 2025.

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 19 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 17, 21, 39, 43 y 44 y las estrellas 01 y 11.

El código del Millón ha sido el WWK65341.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Misterioso suceso en Oviedo: investigan la muerte de un hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
  2. Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
  3. Este es el barrio de Oviedo más multicultural: tiene vecinos de 78 países y los inmigrantes ya suponen más del 15% del total
  4. Luz para un misterioso suceso en Oviedo: La autopsia descarta un crimen en la muerte del hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
  5. Cierra en Asturias uno de los palacios más populares para bodas, con diez siglos de historia y una enorme finca que parecía sacada de un cuento
  6. La Corredoria cancela su recogida de juguetes ante el aluvión de donaciones en mal estado: 'La solidaridad no es regalar lo que tirarías a la basura
  7. La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
  8. El Ayuntamiento de Oviedo inicia la obra para cambiar la empinada escalera de Víctor Sáez por un ascensor

IU reonoce a Triguero su "sacrificio" y aspira con Noemí Martín a la Alcaldía de Castrillón

IU reonoce a Triguero su "sacrificio" y aspira con Noemí Martín a la Alcaldía de Castrillón

Cariñoso adiós a Manuel Monteserín, un "hombre prudente con vocación de servicio"

Cariñoso adiós a Manuel Monteserín, un "hombre prudente con vocación de servicio"

El Palacio de los Deportes de Gijón vibra con los himnos de "Fito & Fitipaldis": "Es un placer volver a estar aquí"

El Palacio de los Deportes de Gijón vibra con los himnos de "Fito & Fitipaldis": "Es un placer volver a estar aquí"

El trágico desconcierto de la izquierda

Pedro Silva o la decencia política

El retorno del cuplé

Plus Ultra

Lenguaje obsceno

Tracking Pixel Contents