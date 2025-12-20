Polémica
Descubren a una familia británica intentando colar un cadáver en un vuelo que salía de Málaga
Los familiares dijeron al personal de la aerolínea que la mujer se encontraba indispuesta y había caído dormida
Redacción
Una familia británica ha sido acusada de intentar embarcar a una mujer muerta, de 89 años, en un vuelo de EasyJet que salía desde el Aeropuerto de Málaga en dirección a Gatwick y que intentaron colar argumentando que estaba "muy cansada", según adelanta el periódico británico Daily Mail.
La mujer, identificada como una turista británica, fue acompañada por cinco familiares al embarcar en el avión. Según relataron los testigos, los familiares informaron al personal de EasyJet que la mujer se encontraba indispuesta y había caído dormida.
No obstante, antes de que el avión despegara, la tripulación fue notificada de que la pasajera había fallecido. Esto obligó al vuelo a volver a la terminal, causando un retraso de 12 horas.
El cuerpo llegó en una silla de ruedas
Los pasajeros presentes en el vuelo relataron que el cuerpo de la mujer fue transportado en una silla de ruedas hasta los asientos de la parte trasera del avión, y que los familiares la levantaron para colocarla en su asiento.
Algunos testigos también aseguraron que el grupo fue autorizado a embarcar porque dijeron a los empleados de EasyJet que la mujer solo estaba "cansada".
Un pasajero, que presenció el incidente, declaró haber oído a un miembro de la familia decirle al empleado de la aerolínea: "Está bien, somos médicos".
¿Estaba viva o muerta al embarcar?
El vuelo, que había comenzado a rodar por la pista, tuvo que detenerse de manera abrupta poco antes del despegue, cuando la tripulación se dio cuenta de la situación.
En respuesta a los hechos, EasyJet aseguró que la mujer contaba con un certificado médico de aptitud para volar y que estaba viva al momento de embarcar.
Sin embargo, la pasajera Petra Boddington, que viajaba en el avión, expresó su indignación a través de las redes sociales: "EasyJet, ¿desde cuándo dejáis subir a personas muertas a los aviones? ¡En serio!".
Este incidente ha generado gran revuelo, y las autoridades de EasyJet han prometido investigar lo sucedido para esclarecer los detalles de este inusual suceso.
