Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulso Real Oviedo y AlmadaNuevo presidente del SportingHuelga médicos AsturiasPlanes viejo HUCAVolver a Asturias por NavidadComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Hallan dos cadáveres en aguas de Cabrera

Los cuerpos, que al parecer eran de migrantes, fueron localizados y rescatados por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo el pasado jueves

La Guardia Civil intercepta una patera en Cabrera en una imagen de archivo.

La Guardia Civil intercepta una patera en Cabrera en una imagen de archivo. / DM

EFE

Palma

La Guardia Civil, en coordinación con Salvamento Marítimo, ha recuperado dos cadáveres que podrían ser de personas migrantes en aguas próximas Cabrera, por lo que serían 59 los recuperados en lo que va de año en Baleares, ha informado este sábado el instituto armado.

Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado jueves, cuando se activó al Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) y a Salvamento Marítimo tras recibirse el aviso del avistamiento de dos cuerpos en el mar. Los equipos desplazados a la zona localizaron y recuperaron ambos cadáveres, que muy probablemente corresponden a personas que navegaban en alguna patera.

Con estos hallazgos, ascienden a 59 los cuerpos sin vida recuperados este año en aguas cercanas a Balears. Desde el pasado 1 de enero han llegado 399 pateras a Baleares con al menos 7.380 migrantes a bordo, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

Durante 2024 arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 inmigrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
  2. Este es el barrio de Oviedo más multicultural: tiene vecinos de 78 países y los inmigrantes ya suponen más del 15% del total
  3. Luz para un misterioso suceso en Oviedo: la autopsia descarta un crimen en la muerte del hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
  4. Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
  5. Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
  6. ¿El primer regalo para Guillermo Almada? El Real Oviedo estudia la llegada de un internacional uruguayo
  7. El plan para construir 130 chalés en Avilés ya está en marcha: 'En dos años puede haber gente viviendo allí
  8. La familia Masaveu invierte más de 14,7 millones para ganar peso en la multinacional energética EDP

Olas de hasta seis metros en el Cantábrico: así azota en temporal en la costa

APUMUO festeja un año lleno de nuevas matrículas en su tradicional comida de Navidad en Avilés

APUMUO festeja un año lleno de nuevas matrículas en su tradicional comida de Navidad en Avilés

Revés en el clan Campos por el divorcio y el negocio "ha ido a la quiebra": "Es un dinero que hemos perdido los dos"

Revés en el clan Campos por el divorcio y el negocio "ha ido a la quiebra": "Es un dinero que hemos perdido los dos"

El OCB juega mañana "uno de los partidos más complicados", asegura su entrenado Javi Rodríguez

El OCB juega mañana "uno de los partidos más complicados", asegura su entrenado Javi Rodríguez

Papá Noel cambia Laponia por Cudillero: así es la casa más marinera (y visitable) de San Claus en Asturias que parece una postal navideña

Papá Noel cambia Laponia por Cudillero: así es la casa más marinera (y visitable) de San Claus en Asturias que parece una postal navideña

Los números del Albergue de Animales de Oviedo: 27 perros y 16 gatos esperan por una familia

Los números del Albergue de Animales de Oviedo: 27 perros y 16 gatos esperan por una familia

Rosemary Myers, directora de "El show de Bluey", que llega a Gijón: "Es fascinante ver que las reacciones al humor y la emoción sean tan universales"

Rosemary Myers, directora de "El show de Bluey", que llega a Gijón: "Es fascinante ver que las reacciones al humor y la emoción sean tan universales"

Espectacular accidente en Gijón: un coche acaba empotrado contra el muro de una vivienda

Espectacular accidente en Gijón: un coche acaba empotrado contra el muro de una vivienda
Tracking Pixel Contents