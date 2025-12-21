Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑAIndra AsturiasMacrorregión AtlánticaUniversidad Alfonso XContaminación GijónGordo AsturiasComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 21 de diciembre de 2025

Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 21 de diciembre de 2025.

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 21 de diciembre de 2025.

Redacción

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 21 de diciembre de 2025 es: 13, 20, 50, 51 y 52, siendo el número clave el 6.

Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.

 El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.

¿Cuáles son los premios?

En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

  • 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
  • 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
  • 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
  • 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
  • Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
  2. Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
  3. Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
  4. Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
  5. Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
  6. La Aemet alerta a los asturianos: el fin de semana será 'plenamente invernal' con una bajada en los termómetros de hasta 6 grados (y lo peor está aún por llegar)
  7. Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
  8. Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena

DIRECTO | Comparecencia de Miguel Ángel Gallardo tras las elecciones en Extremadura

DIRECTO | Comparecencia de Miguel Ángel Gallardo tras las elecciones en Extremadura

El gran teatro marítimo

El Llanera es más líder y hay una gran sorpresa en el play-off: así se despiden del 2025 los equipos asturianos de Tercera Federación

El Llanera es más líder y hay una gran sorpresa en el play-off: así se despiden del 2025 los equipos asturianos de Tercera Federación

Langreo planifica la regeneración de sus barrios con el apoyo de la Universidad: estas son las zonas por las que empezará

Langreo planifica la regeneración de sus barrios con el apoyo de la Universidad: estas son las zonas por las que empezará

Cena en Delhi

Listas de espera: engaño con ánimo de lucro

Madrid es el Nueva York europeo

Juan Roig adelanta a Yolanda Díaz

Tracking Pixel Contents