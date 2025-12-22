Alerta de la Guardia Civil: "Ojo con los acercamientos extraños"

La Guardia Civil ha lanzado una alerta a todos los ciudadanos: "Ojo con los acercamientos extraños". Y es que los agentes intensifican su labor durante la campaña navideña.

Por eso, han reforzamos los servicios en las zonas comerciales y de grandes aglomeraciones para garantizar la seguridad ciudadana. Eso sí, que haya más agentes no garantiza que no se produzcan robos, así que tendremos que tener cuidado.

De este modo, en la Guardia Civil lanzan una serie de recomendaciones en estas fechas tan señaladas para evitar ser víctima de los descuidos.

Recomendaciones

Lo mejor siempre es llevar prendas con cierre y vigilar nuestras pertenencias. También nos dice que "ojo con empujones o acercamientos extraños" y que, por supuesto, guardemos bien lo objetos de valor.