Los libros hacen magia entre los más pequeños: lista de lecturas para regalar a niños y adolescentes en Navidad

Las Navidades son una época del año proclive a la convivencia, el descanso, la gastronomía y los regalos. Por esto último, ahí van unas recomendaciones lectoras para niños y adolescentes. Los libros son alimento, riqueza, purifican la mente y nos redimen de la vulgaridad. Cressida Cowell, autora del superventas con adaptación cinematográfica "Cómo entrenar a tu dragón", sostiene que "la lectura aporta tres poderes mágicos: creatividad, inteligencia y empatía". Melchor, Gaspar y Baltasar nos van a regalar libros y con ellos esas tres cualidades.

Primeros lectores

"Cuentos para dejar el chupete ". Paule Battault (SM, 2023). Tres protagonistas y tres historias para dejar el chupete: la de Lea, que siempre lo pierde y cuando lo encuentra sabe diferente; la de Martina, que se lo quita para pedir pan, y la de Lalo, que dice no usarlo pues y es mayor. Álbum en formato mediano, esquinas redondeadas, con ilustraciones en color de Natascha Rosenberg. Traducción de Mercedes Corral.

A partir de los 7 años

"Rita no se rinde" . Tom Percival (SM, 2024). Para Rita las cosas que antes resultaban simples ahora son increíblemente difíciles. Hasta que un día ve como una mariquita patas arriba se esfuerza por ponerse en pie y echa a volar. Rita aprende a no rendirse. El álbum sigue la tendencia de la "psicoliteratura", libros que intentan aliviar un problema vital del niño. Ilustrado en color por Alejandra Freund, a doble página, reforzando gráficamente el contenido textual.

Por la izquierda, "A dos metros de ti", de Rachael Lippincott; "Hada del trueno, hada del relámpago", de Han Kang; y "Por estar allá arriba", de Mónica Rodríguez. / LNE

Desde los 9 años

"Mi primer libro sobre perros" . Eva Delaserra (Anaya, 2025). Álbum literario y documental, en 20 capítulos, sobre los beneficios de tener un perro y la responsabilidad de cuidarlo: "Con un perro a tu lado, los momentos más simples pueden ser inolvidables". Breves textos acompañados de ingeniosas ilustraciones en color.

A partir de 11 años

"Por estar allá arriba" . Mónica Rodríguez (Loqueleo, 2025). Relato "in memoriam" de Alicia Andrés, personaje real residente en Ablaña (Mieres), aunque las aventuras que sobre ella se cuentan on ficticias. Su padre es minero, fallece de silicosis, y sus dos hermanos, también mineros, mueren en una explosión de grisú y el menor fusilado. Alicia siempre anda con Truco, un camachuelo al que adopta y cuida de los bombardeos de la Guerra Civil. Encuentra a un piloto atrapado en su avión estrellado y años después, ya casada, la nieta de aquel hombre la visita para cumplir la promesa que le había hecho a Alicia. Incluye un glosario de términos en asturiano.

De 14 años en adelante