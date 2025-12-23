CIS
Los españoles ya solo confían en la Carta Magna y el Tribunal Constitucional
Según la última encuesta sobre tendencias sociales del Centro de Investigaciones Sociológicas, los partidos políticos o el Parlamento se quedan por debajo del aprobado
EP
La Constitución del 78 y el Tribunal Constitucional son ya las únicas instituciones en las que confían los españoles, mientras que los partidos políticos o el Parlamento se quedan por debajo del aprobado, según la última encuesta sobre tendencias sociales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
El estudio, elaborado sobre una base de 4.000 entrevistas entre el 9 y el 15 de diciembre, sitúa a la Carta Magna con la nota más alta, un 6,4 sobre 10; seguida del Constitucional (5); de la Justicia (4,9) y de las organizaciones empresariales (4,6).
A la cola, todos con un suspenso, quedan los partidos políticos (3,4), los sindicatos (3,7), el Gobierno (3,8) y el Parlamento (4).
El 52,8 % dice que tenía más confianza en los partidos políticos hace 5 años que ahora y un 39,2 % afirma que tiene la misma.
Los encuestados, a los que no se les pregunta sobre la monarquía, son además pesimistas cuando responden sobre si dentro de cinco años su confianza en la clase política mejorará.
El 48,9 % de los encuestados asegura que confiará menos en los partidos políticos que ahora. Sobre el Gobierno de España, el 37,4 % indica que también su confianza disminuirá.
Las redes sociales, las más influyentes
En cuanto a las decisiones políticas tomadas durante los dos últimos años, como votar o no hacelo, un 30,4 % señala que quien más le ha influido han sido las redes sociales e internet; un 28,8% la televisión; un 23,6% la actuación de un candidato o candidatos, y un 21,7 % alguna persona concreta de la familia o amigos.
Junto a ello, un 57,6 de los encuestados afirma que le interesan “mucho o bastante” las cuestiones políticas, una tendencia al alza de ocho puntos porcentuales frente al 49,6% del año 2021, según recuerda el CIS.
En el lado opuesto, un 20,6% señala que le interesan “poco o nada”, lo que confirma, a su vez, una tendencia descendente desde el 23,4% del año 2021.
