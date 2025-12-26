Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Megacontrato El Tallerón GijónVuelco migratorio en AsturiasPlan museos de OviedoBajas emisiones OviedoViviendas turísticas Gijón"Tardebuena" en Asturias
instagramlinkedin

Temporal

Lluvia, viento y oleaje activan este sábado avisos en siete provincias con mínimas de hasta -3°C

En concreto, las provincias con aviso amarillo por lluvia serán Barcelona, Girona, Tarragona, Cádiz, Huelva y Málaga

Gente con paraguas por las calles de Málaga.

Gente con paraguas por las calles de Málaga. / Álex Zea - Europa Press / Europa Press

EP

Madrid

Lluvia, viento y oleaje activan este sábado avisos en siete provincias de Cataluña y Andalucía con mínimas de hasta -3°C en Albacete, León y Lugo, junto a acumulados significativos de nieve en el Pirineo oriental, que también podrían afectar localmente a la Ibérica y a zonas más bajas aledañas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias con aviso amarillo por lluvia serán Barcelona, Girona, Tarragona, Cádiz, Huelva y Málaga. También de este nivel pero por viento estarán Barcelona, Girona y Tarragona, mientras que el oleaje activará avisos amarillos en las mencionadas provincias catalanas así como en Granada y Málaga.

De esta forma, la AEMET prevé precipitaciones persistentes y fuertes acompañadas de tormenta en el este de Cataluña, Andalucía occidental, Estrecho y Alborán, que también serán posibles a nivel local en Baleares y Comunidad Valenciana, junto a heladas fuertes en entornos de montaña de la mitad norte peninsular.

17/01/2023 Vista del oleaje en la playa de la Barceloneta, a 17 de enero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). El séptimo gran temporal de la temporada ha traído viento, oleaje, nevadas y lluvias a las cuatro provincias catalanas, que vivirán un descenso en las temperaturas. La borrasca Gérard, que se adelanta a Fien, ha puesto en alerta por nieve a Barcelona, Girona y Lleida con un riesgo importante de nevadas, según los avisos emitidos por la Aemet. La borrasca también removerá el mar y se espera fuerte oleaje y fenómenos costeros en Barcelona, Tarragona y Girona. SOCIEDAD Kike Rincón - Europa Press

Vista del oleaje en la playa de la Barceloneta. / EP

En este sentido, se mantiene la inestabilidad con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta en Baleares, fachada oriental y cuadrante nordeste peninsular, con tendencia a abrirse claros en el archipiélago.

Asimismo, serán persistentes y fuertes en el este de Cataluña, aunque AEMET aún ve posible que también llueva de forma local en estas islas y Comunidad Valenciana.

En el resto de la Península habrá cielos poco nubosos o con intervalos, con tendencia a cubrirse en la mitad sur debido a un frente que dejará precipitaciones en la mayor parte de Extremadura y Andalucía, que irán ocasionalmente con tormenta y granizo, y podrán afectar a regiones aledañas.

Concretamente, se prevén precipitaciones persistentes o fuertes en zonas del extremo oeste de Andalucía, entorno del Estrecho y oeste de Alborán. Al mismo tiempo, nevará en montañas del cuadrante nordeste y del sureste peninsular, como también en las del centro, a una cota de entre 1.400 y 1.600 metros y con acumulados significativos en el Pirineo oriental. Además, se esperan bancos de niebla en montañas del centro y cuadrante nordeste peninsular.

Por su parte, en Canarias, habrá intervalos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas en las islas orientales y en el norte de las montañosas.

En cuanto a temperaturas máximas, estarán en ascenso en la mayor parte de la Península, localmente notable en el Ebro y Cantábrico oriental, a excepción de Andalucía occidental, donde estarán en descenso, pero las regiones mediterráneas -y el resto del país- tendrán pocos cambios. A su vez, las mínimas ascenderán en la mitad norte peninsular, con descensos en el Guadalquivir e interior sureste y pocos cambios en el resto. No obstante, se esperan heladas débiles en amplias zonas del interior peninsular y moderadas en montañas del norte, aunque estas últimas podrían llegar a ser localmente fuertes.

Por último, soplará viento de componente sur con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en los litorales de Andalucía occidental y viento moderado de componente oeste en Canarias, mientras que en el resto predominará el componente este. También se esperan probables intervalos fuertes o rachas muy fuertes en litorales de Cataluña, Cantábrico y Alborán.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nieve obliga a cortar el tráfico a camiones por Pajares y a usar cadenas en varios puertos de Asturias
  2. El sotrondino que vuela alto: Guillermo González Vallina será el director general de una de las principales aerolíneas españolas
  3. La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena
  4. ¿Cuál es el origen de los nombres de los 78 concejos asturianos? Uno de los mayores expertos en toponimia da las claves
  5. Colas en Lidl para hacerse con el calefactor más barato del mercado: disponible en dos colores por menos de 8 euros
  6. Renovación en el ataque del Real Oviedo: salidas, fichajes y un internacional griego en la agenda
  7. Asturias, en alerta por frío: la Aemet avisa del desplome de los termómetros hasta los -6 grados
  8. El nuevo local de moda en Asturias: un palacio en el centro de Oviedo en el que hay que pedir cita para entrar (y donde acude Pelayo Díaz cuando está en la región)

Siero firma el convenio con el SEPA que asegura el servicio de extinción de incendios y salvamento

Siero firma el convenio con el SEPA que asegura el servicio de extinción de incendios y salvamento

Lluvia, viento y oleaje activan este sábado avisos en siete provincias con mínimas de hasta -3°C

Lluvia, viento y oleaje activan este sábado avisos en siete provincias con mínimas de hasta -3°C

Nuevo golpe judicial a las cláusulas de hipotecas: el banco no puede desentenderse de estos gastos

Nuevo golpe judicial a las cláusulas de hipotecas: el banco no puede desentenderse de estos gastos

Muere una mujer mayor en su casa de Infiesto y detienen a su hijo por abandono

Muere una mujer mayor en su casa de Infiesto y detienen a su hijo por abandono

Sentencia clave del Supremo para divorciados y separados: lo que pasa cuando la pensión alimenticia sube o baja

Sentencia clave del Supremo para divorciados y separados: lo que pasa cuando la pensión alimenticia sube o baja

Canteli confía en que el presupuesto de 294 millones aprobado junto a IU sea "el mejor de la historia"

Canteli confía en que el presupuesto de 294 millones aprobado junto a IU sea "el mejor de la historia"
Tracking Pixel Contents