Esto es lo que te puede tocar en realidad en la Lotería del Niño (después de pagar los impuestos) / .

Los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos

Benito Domínguez

Tras el Gordo de Navidad llega la lotería del Niño, un sorteo que se parece un poco más a los sorteos de loterías normales. Si bien, son muchos los que juegan a este sorteo casi con la misma ilusión que en el Gordo, dados sus muchos premios. Pero, ¿cuánto nos puede tocar en realidad? Es decir, tras pagar los correspondientes impuestos.

Hay que aclarar que los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos. Una vez teniendo esta consideración, si nos toca el primer premio, dotado con 200.000 euros al décimo, en realidad recibiremos 168.000 euros.

En el caso del segundo premio, con 75.000 euros al décimo, los premiados se quedarán con 68.000 euros.

El tercer premio, de 25.000 euros al décimo se queda igual, ya que no sobrepasa los 40.000 euros.

Premios menores

El resto ya son premios menores al décimo que parten en los 1.200 euros hasta llegar a los 20 euros, en todos los casos están libres de impuestos, así que cobraremos la cantidad asignada.

