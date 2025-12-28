El cantante de Camela anuncia que en 2026 vuelve a los escenarios tras su enfermedad: "Ha sido muy duro"

Dioni, del grupo musical de 'Camela', ha reaparecido ante las cámaras este sábado en el partido benéfico organizado por Richy Castellanos entre famosos y artistas a favor de la Fundación Theodora y allí ha anunciado que en 2026 volverá a subirse encima de los escenarios.

El artista ha reconocido que se encuentra "muchísimo mejor" y "listo para el año que viene comenzar una nueva gira". Ha explicado que el motivo por el que ha estado alejado de los escenarios fue porque "me hice una rotura en el esternocleidomastoideo y la recuperación ha sido muy lenta".

Además, ha anunciado que en febrero del año que viene estará en Las Ventas porque está recuperado y lo único que le queda es "fortalecer el músculo".

En cuanto a cómo ha sido todo este tiempo sin cantar, el artista ha desvelado que "ha sido muy duro porque tuve que suspender la gira en el mes de agosto, sobre todo por la gente que llevamos atrás y la gente que se ha quedado sin vernos en muchas capitales".

En ese aspecto, entiende la decisión de India Martínez de retirarse de la música por un tiempo porque cree que "viene bien, nosotros llevamos cuatro o cinco años sin parar y muchas veces hay compañeros, no era el caso nuestro, pero hay compañeros que tienen que llegar y decir 'vamos a parar un tiempo' para recargar pilas".