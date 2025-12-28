El cantante de Camela anuncia que en 2026 vuelve a los escenarios tras su enfermedad: "Ha sido muy duro"
Dioni se encuentra "muchísimo mejor" y con ganas de comenzar una nueva gira
V. M. V.
Dioni, del grupo musical de 'Camela', ha reaparecido ante las cámaras este sábado en el partido benéfico organizado por Richy Castellanos entre famosos y artistas a favor de la Fundación Theodora y allí ha anunciado que en 2026 volverá a subirse encima de los escenarios.
El artista ha reconocido que se encuentra "muchísimo mejor" y "listo para el año que viene comenzar una nueva gira". Ha explicado que el motivo por el que ha estado alejado de los escenarios fue porque "me hice una rotura en el esternocleidomastoideo y la recuperación ha sido muy lenta".
Además, ha anunciado que en febrero del año que viene estará en Las Ventas porque está recuperado y lo único que le queda es "fortalecer el músculo".
En cuanto a cómo ha sido todo este tiempo sin cantar, el artista ha desvelado que "ha sido muy duro porque tuve que suspender la gira en el mes de agosto, sobre todo por la gente que llevamos atrás y la gente que se ha quedado sin vernos en muchas capitales".
En ese aspecto, entiende la decisión de India Martínez de retirarse de la música por un tiempo porque cree que "viene bien, nosotros llevamos cuatro o cinco años sin parar y muchas veces hay compañeros, no era el caso nuestro, pero hay compañeros que tienen que llegar y decir 'vamos a parar un tiempo' para recargar pilas".
- Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
- ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
- Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final
- El Oviedo cierra la llegada del delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega desde Brasil
- Tradicional encuentro navideño de la generación del 98 del Codema
- El precedente asturiano del lío con el Gordo en Villamanín: el quiosquero condenado por vender papeletas sin validez del número de la lotería que tocó
- “El pueblo está dividido”: tenso silencio en Villamanín tras el regalo envenenado del Gordo, del que faltan cuatro millones
- Oviedo pone fin a una de sus plazas más polémicas: más espacio, pero algún nostálgico de problemáticas antiguas