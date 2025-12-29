Alud
Dos muertos y un herido grave tras un alud cerca del balneario de Panticosa (Huesca)
El Grupo de Rescate trabaja en el rescate en el pico Tablato, a unos 2.700 metros de altitud
A. T. B.
Un alud en el entorno del balneario de Panticosa, en el pico Tablato (Huesca), ha dejado al menos dos muertos, un desaparecido y una mujer con hipotermia a unos 2.700 metros de altitud. En la zona están trabajando efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) después de que el 112 haya recibido el aviso sobre las 13.00 horas. Al parecer, otras dos personas han resultado ilesas y han podido liberarse de la avalancha que se ha producido el mediodía de este lunes 29 de diciembre.
Desde la Guardia Civil han informado que se ha activado al Greim de la provincia de Huesca aunque han precisado que desconocen el alcance de lo sucedido. Pero en el Gobierno de Aragón han confirmado que hay cuatro personas atrapadas a casi 3.000 metros de altura, en el entorno del balneario de Panticosa. Hasta el lugar de los hechos también se ha desplazado un helicóptero del 112.
"Conmocionado por las noticias que llegan del trágico accidente de montaña en Panticosa. Cancelo mi agenda para acudir a la localidad pirenaica", ha escrito el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón (PP).
La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, se ha mostrado "muy pendiente" por "el alud ocurrido y la situación de las personas afectadas". Alegría ha comunicado, a través de sus redes sociales, que está en contacto con el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.
- El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
- Colas en Lidl para hacerse con las zapatillas deportivas más baratas del mercado: disponible en todas las tallas por menos de 10 euros
- ¿A qué se va a dedicar la antigua comisaría de la Policía Local de Gijón? La Alcaldesa tiene una clara apuesta porque 'cada día se necesita más espacio
- Los coches sin etiqueta ambiental también podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (con condiciones)
- Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio
- Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
- El mensaje de un conocido dramaturgo asturiano afectado por el escándalo del Gordo de Villamanín: 'Son doce hombres por los que hay que tener piedad
- El Oviedo cierra la llegada del delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega desde Brasil