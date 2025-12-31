Hogar, terrorífico hogar

Marcus Kliewer irrumpe en el panorama del terror contemporáneo con Antes vivíamos aquí, una novela inquietante que explora la fragilidad de la vida cotidiana cuando lo extraño irrumpe sin previo aviso. Publicada en español por Nocturna y traducida por I. C. Salabert, la obra plantea una historia en apariencia sencilla que deriva pronto hacia un clima de desasosiego constante.

Eve y Charlie, una joven pareja, se instalan en un antiguo caserón aislado en medio del bosque, con la idea de empezar de nuevo. La normalidad se quiebra cuando, en ausencia de Charlie, Eve abre la puerta a un hombre que asegura haber vivido allí en su infancia y que pide permiso para mostrar la casa a su familia. Lo que comienza como una visita cortés se convierte en una presencia invasiva: los desconocidos no se marchan y, desde ese momento, la casa parece transformarse.

Kliewer opta por un terror psicológico sostenido, basado en la repetición, la ambigüedad y la sospecha. Las estancias cambian, los objetos se desplazan y las conversaciones adquieren un tono inquietantemente circular. El lector, como la protagonista, se ve obligado a cuestionar si lo que ocurre responde a un fenómeno inexplicable o a una percepción alterada. Esa duda, mantenida con habilidad, es uno de los pilares del relato.

La novela destaca también por su atmósfera claustrofóbica, reforzada por el aislamiento del entorno y por una casa que deja de ser refugio para convertirse en amenaza. El espacio doméstico funciona aquí como un organismo hostil, capaz de desorientar y erosionar la identidad de quienes lo habitan. La traducción mantiene un ritmo contenido y preciso, acorde con una prosa que rehúye el exceso y apuesta por la sugerencia.

Marcus Kliewer. / Nocturna.

Antes vivíamos aquí nació como un relato serializado en Reddit, donde obtuvo un amplio reconocimiento entre los lectores del foro NoSleep, y ese origen se percibe en la eficacia de sus escenas y en la dosificación del suspense. Sin embargo, la versión en novela demuestra una ambición mayor y una estructura sólida, lo que explica su éxito internacional y la futura adaptación televisiva por parte de Netflix.

Con este debut, Marcus Kliewer firma una obra perturbadora que confirma el buen momento del terror psicológico y su capacidad para reflexionar sobre la intimidad, la desconfianza y la pérdida de control. Un libro que incomoda sin necesidad de estridencias y que deja una sensación persistente de inquietud.