Toda la verdad sobre Long John Silver

Björn Larsson acomete en Long John Silver una de esas operaciones literarias tan arriesgadas como estimulantes: devolver la palabra a un personaje que parecía condenado a existir solo como mito. El célebre pirata de La isla del tesoro se convierte aquí en narrador de su propia vida, ya viejo, derrotado y refugiado en Madagascar en 1742, rodeado de antiguos esclavos y acosado por la marina británica. Desde ese final crepuscular, Silver decide escribir sus memorias con un doble propósito: aportar datos a Daniel Defoe para su proyectada Historia general de los piratas y, sobre todo, desmontar las versiones interesadas y moralizantes que —según él— dejó escritas un tal Jim Hawkins.

El resultado es una autobiografía ficticia que rehúye cualquier romanticismo complaciente. Larsson presenta a un Long John Silver astuto y contradictorio, profundamente inteligente y a la vez moralmente incómodo. El pirata narra sin adornos su ascenso desde la pobreza, sus alianzas y traiciones, su participación en el tráfico de esclavos y la lógica brutal que regía la vida en los márgenes del Imperio. No hay herejías heroicas ni nostalgia épica: hay ambición, cálculo, miedo y una constante negociación entre supervivencia y libertad.

Björn Larsson. / Almayer

La prosa de Larsson es directa, eficaz y envolvente, sostenida por una notable base histórica que da verosimilitud al relato sin lastrar su pulso narrativo. Pero el interés de la novela va más allá del ejercicio de reescritura o del homenaje a Stevenson. Long John Silver plantea una reflexión incómoda sobre la libertad, entendida no como ideal abstracto, sino como una práctica concreta, siempre condicionada por el poder, la violencia y las propias decisiones. Silver no pide absolución; exige, simplemente, ser comprendido en toda su complejidad.

Björn Larsson, una de las voces más sólidas de la literatura sueca contemporánea, confirma en esta obra su maestría para combinar rigor histórico y ambición literaria. Apasionado del mar y profundo conocedor de sus mitologías, construye una novela que despoja al pirata de su caricatura y lo devuelve a la categoría de ser humano. Long John Silver no solo reescribe un clásico: lo interroga, lo discute y lo enriquece.