Lecturas
Toda la verdad sobre Long John Silver
Björn Larsson da la palabra al célebre pirata de "La isla del tesoro" en una novela absorbente
Björn Larsson acomete en Long John Silver una de esas operaciones literarias tan arriesgadas como estimulantes: devolver la palabra a un personaje que parecía condenado a existir solo como mito. El célebre pirata de La isla del tesoro se convierte aquí en narrador de su propia vida, ya viejo, derrotado y refugiado en Madagascar en 1742, rodeado de antiguos esclavos y acosado por la marina británica. Desde ese final crepuscular, Silver decide escribir sus memorias con un doble propósito: aportar datos a Daniel Defoe para su proyectada Historia general de los piratas y, sobre todo, desmontar las versiones interesadas y moralizantes que —según él— dejó escritas un tal Jim Hawkins.
El resultado es una autobiografía ficticia que rehúye cualquier romanticismo complaciente. Larsson presenta a un Long John Silver astuto y contradictorio, profundamente inteligente y a la vez moralmente incómodo. El pirata narra sin adornos su ascenso desde la pobreza, sus alianzas y traiciones, su participación en el tráfico de esclavos y la lógica brutal que regía la vida en los márgenes del Imperio. No hay herejías heroicas ni nostalgia épica: hay ambición, cálculo, miedo y una constante negociación entre supervivencia y libertad.
La prosa de Larsson es directa, eficaz y envolvente, sostenida por una notable base histórica que da verosimilitud al relato sin lastrar su pulso narrativo. Pero el interés de la novela va más allá del ejercicio de reescritura o del homenaje a Stevenson. Long John Silver plantea una reflexión incómoda sobre la libertad, entendida no como ideal abstracto, sino como una práctica concreta, siempre condicionada por el poder, la violencia y las propias decisiones. Silver no pide absolución; exige, simplemente, ser comprendido en toda su complejidad.
Björn Larsson, una de las voces más sólidas de la literatura sueca contemporánea, confirma en esta obra su maestría para combinar rigor histórico y ambición literaria. Apasionado del mar y profundo conocedor de sus mitologías, construye una novela que despoja al pirata de su caricatura y lo devuelve a la categoría de ser humano. Long John Silver no solo reescribe un clásico: lo interroga, lo discute y lo enriquece.