Prolongan hasta el domingo la búsqueda de los tres españoles desaparecidos en el naufragio de Indonesia

A un día de que venza el plazo legal de la operación de búsqueda de los desaparecidos en el trágico naufragio en Indonesia en el que viajaban los españoles Andrea Ortuño y Fernando Martín junto a cuatro de sus hijos, las autoridades indonesias han anunciado que prolongarán la búsqueda de las tres personas que continúan desaparecidas, al menos, hasta el próximo domingo. Así lo ha confirmado en declaraciones a EFE Budi Widjaja, el hombre que asiste a la familia de los desaparecidos, tras una reunión del operativo celebrada este jueves.

El anuncio llega en un momento crítico, pues la normativa indonesia establece que las operaciones primarias de búsqueda y rescate (SAR) deben concluir tras siete días, plazo que vencía este jueves 1 de enero de 2026. Sin embargo, tras analizar los datos recabados durante las siete jornadas de la misión, el mínimo estipulado por ley, entre ellos los patrones de las corrientes submarinas de la zona de búsqueda acotada, las autoridades del país han decidido extender hasta el próximo domingo las labores de búsqueda de Fernando Martín y los dos menores que continúan desaparecidos.

La petición del embajador español

Precisamente, el embajador de España en Indonesia, Bernardo de Sicart Escoda, había solicitado formalmente a las autoridades indonesias que extiendan la búsqueda del entrenador del Valencia CF femenino B y los dos menores "hasta encontrar los restos". Según ha informado el diario local 'The Hey Bali News', el diplomático remitía una carta a la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas), solicitando mantener el operativo subrayando que una búsqueda prolongada "sería de gran ayuda para los familiares sobrevivientes, que han depositado sus esperanzas en recuperar los restos tras el horrible shock sufrido por todos".

En su escrito, el diplomático ha agradecido el trabajo realizado por las autoridades indonesias desde que la embarcación se hundió el pasado 26 de diciembre. Reconocía, además, los "esfuerzos bien ejecutados" por las autoridades locales, a las que ha agradecido el trabajo realizado para rescatar a los siete supervivientes de los once pasajeros que viajaban en el barco, entre ellos Andrea Ortuño y su hija de siete años, quien ya se encuentra de vuelta en España. En la carta, también destacaba la labor del centenar de personas que están participando a diario en la búsqueda de los desaparecidos. Unos "esfuerzos" que ha solicitado que se mantengan hasta encontrar a Fernando y a los dos menores destacando la dimensión humana de su petición.

Trabajos de búsqueda de los tres desaparecidos en una isla de Indonesia. / L-EMV

El coordinador de la misión SAR de Basarnas Maumere, Fathur Rahman, reiteró este miércoles que la operación se está realizando conforme a la Ley de Búsqueda y Rescate: "La búsqueda se lleva a cabo durante siete días", confirmó, adelantando que la evaluación para una posible extensión es inminente, según informa el medio local. Ahora, las autoridades de Indonesia han confirmado que el operativo se mantendrá, al menos, hasta el próximo jueves.

Preocupación internacional

Hasta ahora, los investigadores solo han conseguido recuperar el cuerpo de la hija de 12 años de Andrea Ortuño, mientras que su marido, Fernando Martín, y otros dos menores, continúan desaparecidos. La carta del embajador añade un peso diplomático significativo al sufrimiento de la familia, convirtiendo la decisión sobre la extensión de la operación en un asunto de preocupación internacional y humanitaria.

De hecho, para residentes internacionales en Bali y turistas frecuentes de la isla de Komodo, la situación evidencia la tensión entre protocolos estrictos y la naturaleza profundamente humana de las tragedias marítimas, poniendo a prueba la flexibilidad del sistema y la capacidad de las autoridades para ofrecer un cierre a las cuatro familias afectadas. El caso ha encendido la alarma entre la comunidad internacional residente en Bali y los turistas de Komodo, quienes siguen de cerca la operación. La tensión entre protocolos estrictos y la necesidad de dar un cierre humano a la familia mantiene en vilo a todos, poniendo a prueba la flexibilidad del sistema mientras el mar de Komodo sigue sin devolver respuestas.