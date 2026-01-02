Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia SuizaPrimer nacimientoNochevieja GijónSubidas precios 2026Presupuestos AsturiasTemporal de nieve en Asturias
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Euromillones del viernes 2 de enero de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 2 de enero de 2026.

Sorteo Euromillones del viernes 2 de enero de 2026.

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 2 de enero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 8, 27, 42, 44 y 46 y las estrellas 1 y 10.

El código del Millón ha sido el WTK97187.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
  2. Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros
  3. La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
  4. Mia Adhara, la primera bebé asturiana del 2026: la pequeña nació en el HUCA media hora después de las Campanadas
  5. Oviedo inicia una campaña de apoyo a Kuivi Almacenes tras suspender su fiesta de Nochevieja: 'Vivimos instalados en una espiral de surrealismo y, últimamente, de incertidumbre
  6. Locura por los dulces de una pastelería de un pequeño pueblo de Asturias: colas de hora y media, y música en directo y polvorones de regalo
  7. Arranque 'tranquilo' y 'sin incidencias' de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo, que incluye restricciones para los coches más contaminantes
  8. Una familia de Kazajistán, la primera de 2026 en sacarse una foto con el calendario más popular y fotografiado de Asturias

África suena cercana en el escenario de la Casa de Cultura

África suena cercana en el escenario de la Casa de Cultura

Oviedo abre el año como Ciudad Europea del Deporte: "Esto es un escaparate mundial", dice el alcalde

Oviedo abre el año como Ciudad Europea del Deporte: "Esto es un escaparate mundial", dice el alcalde

Música, exhibiciones y ambiente festivo: así fue la gala con la que Oviedo celebró su designación como Ciudad Europea del Deporte

Música, exhibiciones y ambiente festivo: así fue la gala con la que Oviedo celebró su designación como Ciudad Europea del Deporte

Cuento de Navidad (7)

Se necesitan fontaneros

Ventajas de la gripe aceptada

Un arca de Noé

Comunicación unidireccional

Tracking Pixel Contents