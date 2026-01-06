Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 6 de enero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 6 de enero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 5, 14, 17, 18 y 31 y las estrellas 12 y 10.
El código del Millón ha sido el WVC01080.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- La caída de dos caballos de la carroza del Rey Gaspar obliga a sus majestades a desfilar a pie por Oviedo
- Comunicado urgente de los Reyes Magos: la cabalgata de Villaviciosa se adelanta y la recepción será en la plaza de abastos
- Primera cabalgata que se suspende en Asturias por el temporal 'Francis': el resto sigue adelante... de momento
- La zona de Oviedo que crecerá próximamente con 450 viviendas (150 se empezarán a construir esta misma primavera)
- Tragedia a 50 metros de casa: así fue el accidente que costó la vida a un vecino de Morcín
- Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal 'Francis': un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
- La borrasca 'Francis' ya azota Asturias y amenaza con dejar nieve en cotas bajas
- Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas