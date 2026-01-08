El chef José Andrés versiona el ramen, el plato de moda: "Mi sopa es más sabrosa y ligera"

Caldo, fídeos, carne o pescado, verduras y huevo duro. Esta es la base, a grandes rasgos, del plato de moda: el ramen. El preparado japonés se ha popularizado en los últimos meses y cada vez se sirve en más restaurantes. Su particular estética también ayuda a su difusión en redes sociales. El chef asturiano José Andrés se ha atrevido a versionarlo y lo ha convertido en un plato más ligero y al alcance de todos.

"Queríamos experimentar con la idea del ramen, pensar en ampliar los límites de lo que es y puede significar", asegura el cocinero mierense. Por eso su versión no lleva fideos, sino hongos. En concreto, hongos enoki. "Cumplen una doble función: primero, dan sabor al caldo y luego hacen de fideos", explica José Andrés.

En esta receta, se utilizan hongos en infusión como si fuera un té. "Este plato es sabroso, ligero, vegetariano y elegante. No se parece en nada a un tazón de ramen tradicional, pero ese es precisamente el objetivo", asevera el chef.

¿Es saludable el ramen?

Como ocurre con todos los platos, tiene cosas buenas y cosas malas. Está claro que es un plato calórico y saciante por su alto contenido en proteínas y agua. Sin embargo, si el próposito es adelgazar no es la opción más indicada, según los nutricionistas. "Debido a la incorporación del tare el ramen es fuente de glutamato monosódico y también, es una preparación concentrada en sodio debido a la inclusión de salsa de soja en cantidades variables pero que no pasan desapercibidas", apunta un portal sobre nutrición que analiza a nivel nutricional este plato japonés.

Otro de los ingredientes con los que hay que tener cuidado es el sodio. "El sodio o sal de este plato es el principal componente negativo, ya que en exceso se asocia a mayor riesgo cardiovascular, problemas renales, patologías óseas, e incluso, a obesidad y cáncer", añaden los expertos.