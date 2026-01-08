Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Terremoto

Un nuevo terremoto sacude Málaga con magnitud 4.1 y epicentro en el Mar de Alborán

El seísmo se ha registrado a las 18.32, ha contado con una profundidad de 24 kilómetros y se ha hecho notar en la capital y en varias localidades de Costa del Sol

Un terremoto con epicentro en el Mar de Alborán sacude Málaga

Un terremoto con epicentro en el Mar de Alborán sacude Málaga / ign

Laura Rubio

Málaga

Un nuevo terremoto ha hecho temblar Málaga este jueves. A las 18.32 horas, un seísmo de magnitud 4.1 y epicentro en el Mar de Alborán se ha hecho notar en la capital y en varias localidades de la provincia.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), ha contado con una profundidad de 24 kilómetros.

¿Dónde se ha sentido?

El seísmo se ha hecho notar a lo largo de la Costa del Sol. Además de Málaga capital, el temblor se ha sentido en Benajarafe, Torre del Mar, Rincón de la Victoria, Torre de Benagalbón, Mijas, Fuengirola y Estepona.

También se ha podido sentir en la provincia de Sevilla, tanto en la capital como en algunos municipios como Mairena del Aljafare, San Juan de Aznalfarache o Castilblanco de los Arroyos.

Hasta el momento, en ninguna de ellas se han registrado incidencias ni daños materiales o personales.

Terremoto en diciembre

Recientemente, en diciembre del año pasado un terremoto de magnitud 4.9 se hizo notar en la provincia, con epicentro en Fuengirola y una profundidad de 77 kilómetros, activando la Junta de Andalucía la fase de preemergencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
  2. A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
  3. Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
  4. La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
  5. Oier Luengo, central del Real Oviedo, saldrá cedido con opción de compra: estos son los dos equipos interesados
  6. Un colegio de la Pola prohíbe jugar al balón en el patio y la Consejería lo avala: 'Se garantiza la igualdad y se reducen los conflictos
  7. El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
  8. Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en el caso de la calle Contracay

El barrio de Oviedo que se libra de otro de sus edificios en estado de ruina y abandonado

El barrio de Oviedo que se libra de otro de sus edificios en estado de ruina y abandonado

Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el "caso Villamanín" de un equipo de fútbol asturiano

Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el "caso Villamanín" de un equipo de fútbol asturiano

Jaime de Marichalar, muy tenso tras su encuentro con la Reina Letizia: "No voy a decir nada"

Jaime de Marichalar, muy tenso tras su encuentro con la Reina Letizia: "No voy a decir nada"

Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca "ganar tiempo"

Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca "ganar tiempo"

Los Reyes y su histórica visita serán los protagonistas de los Sidros y Les Comedies de Valdesoto: guía para no perderse nada en la representación de este domingo

Los Reyes y su histórica visita serán los protagonistas de los Sidros y Les Comedies de Valdesoto: guía para no perderse nada en la representación de este domingo

El Principado ejecutará la conexión entre la glorieta de San Miguel de la Barreda y la rotonda de Bobes: estos son los compromisos del consejero Calvo

El Principado ejecutará la conexión entre la glorieta de San Miguel de la Barreda y la rotonda de Bobes: estos son los compromisos del consejero Calvo
Tracking Pixel Contents