Manuela Zafra, una mujer con obesidad: "Por culpa de los fármacos adelgazantes llegué a pesar 150 kilos"

En una época en la que están de moda las pastillas y los pinchazos adelgazantes conviene poner cara a quienes sufren el efecto rebote de este tipo de tratamientos como el Ozempic, muy consumido y recetado en los últimos meses y cuyo uso (y abuso) ha generado un importante debate al que ayer se sumó el programa “Y ahora Sonsoles”, presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3.

Con el programa conectó en directo Manuela Zafra, una mujer natural de Alcalá de Henares que contó sus problemas a la hora de perder peso. Con los medicamentos la mujer llegó a perder 25 kilos. Pero cuando los dejó sufrió un tremendo efecto rebote que llevó a que alcanzara los 150 kilos, una situación que no era para nada saludable.

“Tomaba fármacos y tenía menos ganas de comer pero no hacía dieta ni ejercicio”, señaló en directo durante su entrevista en el programa de las tardes de Antena 3. “Cogía peso de todas formas hiciera lo que hiciera”, sentenció. El caso es que, concluyó “hay que saber comer”.

“El problema de este tipo de gente es que tiene una enfermedad mental. Su relación con la comida no es normal porque no tienen el mismo hambre que podemos tener los demás”, señaló durante la entrevista Susana Monereo, una de las expertas que también habían sido invitadas al programa de Antena 3.

Y es que muchos expertos coinciden en que lo fundamental a la hora de perder peso es saber cambiar los hábitos alimenticios y mejorar el deporte. “Mi problema es que cuando llegan fechas como la Navidad me tengo que enfrentar a la comida cuando nunca he sabido enfrentarme a eso, nunca he sabido comer bien”, afirmó la mujer.