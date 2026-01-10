Plácido Domingo, actúa esta tarde en el Auditorio de Oviedo: "Regreso emocionado y feliz, después de 40 años me parece mentira"

Tras cuarenta años sin cantar en Oviedo, Plácido Domingo actúa esta tarde en el Auditorio Príncipe Felioe de Oviedo con la autoridad de una carrera irrepetible. Cantante (tenor y barítono), director y referente absoluto de la lírica mundial, su voz ha marcado generaciones y su nombre es sinónimo de ópera.Oviedo se convierte hoy en parada de una trayectoria histórica. Antes del concierto, el maestro se detiene a conversar. Habla del presente, del oficio y del paso del tiempo. También de la emoción intacta de salir a escena; de la música como destino y como refugio en tiempos difíciles, y de su gran amor por la Zarzuela que escuchó desde niño en las voces de sus padres.

Regresa a Oviedo tras más de 40 años, ¿emocionado?

Muy emocionado, me parece increíble después de tantos años tener la oportunidad de volver aquí. En 1977 canté en el teatro Campoamor, donde interpreté dos óperas que me han dado muchísimo: Tosca, que es una de las óperas que amo y que más llevé al escenario y Andrea Chenier. Y hoy de Andrea Chenier canto el aria de Gerard que me encanta por su mensaje tremendamente actual y termina con un mensaje de paz y de amor.

Usted fue el primer tenor español en cantar otros géneros, dándoles un toque personal. La música, la buena música tiene un sólo lenguaje?

La verdad es que la música tiene que emocionar. Hay melodías populares maravillosas que forman parte de nuestras vidas y nos hacen sentir bien. Así que es maravilloso llevarlas por todo el mundo en los conciertos. Esto permite también de acercar la ópera aún más a un público nuevo, más variado, más joven… lo hemos visto con los Tres Tenores.

Trae a Oviedo Ópera y Zarzuela, y viene en buena compañía, con Sabina Puértolas, Ismael Jordi y Oliver Díaz al frente de la OFIL. ¿Qué quiere transmitir al público?

Siempre espero que el público pueda disfrutar plenamente de un concierto: nosotros estamos aquí por el público. Y estoy muy feliz de compartir el escenario con Sabina Puértolas, una gran artista y ganadora del Premio de Zarzuela Pepita Embil en Operalia, con Ismael Jordi otro artista fantástico con el que he tenido el gusto de cantar en varias ocasiones, y con la orquesta de la OFIL dirigida por el Maestro Oliver Díaz, extraordinario músico y director de orquesta con el que he tenido pocas, pero inolvidables colaboraciones, otro orgullo para España.

Asistimos a un renacer de la ópera entre los jóvenes?

Tengo mucha confianza en las generaciones más jóvenes. Es una maravilla para mí ver los jóvenes en el teatro; esto me da una sensación de continuidad y es muy especial ver que a ellos les encanta esta forma de arte, la ópera, que es una de la más completas que existe porque los abarca a todos. Y otra cosa maravillosa es que hoy tenemos cantantes jóvenes, y muy jóvenes, extraordinarios. Después de más treinta años los cantantes que llegan a la final de mi concurso de canto Operalia no paran de sorprenderme y, sobre todo, de conmoverme.

Oviedo mantiene su Temporada de ópera, ¿un ejemplo para otros lugares?

La tradición de la ópera aquí es muy fuerte. El Teatro Campoamor es el corazón de esta tradición. Recuerdo hace 40 años cuando hicimos en Campoamor una gala que se llamaba “Antología de Zarzuela” con Fefi Arregui: fue algo inolvidable. Y hace como diez años cuando estuve para la Gala de entrega de los Premios Líricos Teatro Campoamor, ganando este precioso reconocimiento por Operalia. El trabajo que se hace aquí con la Temporada de Ópera es realmente admirable y creo que esto sea un gran impulso para la promoción de los artistas españoles. Sin duda para el público es una gran oportunidad tener tantas producciones que nacen aquí en los talleres locales, así como acoger coproducciones de otros teatros españoles importantes.

También la Zarzuela, tan querida para usted está presente cada año en la ciudad...

Es extraordinario el Festival de Zarzuela de Oviedo. Tener una temporada de Zarzuela con muchas de las producciones del propio teatro de la Zarzuela es un patrimonio único para nuestra cultura y una joya para la ciudad. Me emociona mucho ver aquí esta pasión tan fuerte por la Zarzuela. Yo la he llevado y la seguiré llevando por todo el mundo y mis padres dedicaron todas sus vidas a la Zarzuela. Desde que vine al mundo he tenido la suerte de escuchar estas melodías que forman parte de mi vida y sin la devoción de mis padres a este género, quizá no habría dedicado mi vida a la música.

En momentos convulsos, como los actuales, ¿cree en la música como vehículo para lograr un mundo mejor?

Empezamos el año nuevo con noticias terribles. Tragedias tristísimas acontecidas tanto fuera como en nuestro país. Pérdidas de vidas por accidentes o por conflictos bélicos. Momentos muy difíciles para familias que les fueron arrebatos sus seres queridos. Cuánto sufrimiento y cuanta crueldad vemos en las noticias que nos llegan de todo el mundo, especialmente hacia los niños que no tienen culpa de nada. Desgraciadamente, la música no cura estas heridas. Pero quizás si intentamos acercarnos a las cosas hermosas que los seres humanos son capaces de crear, incluida la música, podemos por lo menos sensibilizar a la humanidad.