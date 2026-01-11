Tráfico de drogas
España apresa un buque con unos 7.000 kilos de cocaína a 535 kilómetros de Canarias
El alijo, uno de los mayores incautados hasta la fecha en el ámbito de Canarias, va a ser trasladado al puerto de Santa Cruz de Tenerife
EFE
Las Palmas de Gran Canaria
La Policía y la Armada Española han apresado en aguas del oécano Atlántico un carguero con un alijo de unos 7.000 kilos de cocaína, según han confirmado a EFE fuentes al cargo de las fuerzas de seguridad.
El barco fue localizado e intervenido a 290 millas náuticas (535 kilómetros) de Canarias por un equipo policial transportado por el buque de acción marítima Rayo, de la Armada.
El alijo, uno de los mayores incautados hasta la fecha en el ámbito de Canarias, va a ser trasladado al puerto de Santa Cruz de Tenerife.
- Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
- La historia de una de las confiterías más conocidas de Oviedo, que cumple cien años: 'Los clientes son los mejores embajadores
- La 'histórica' cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: 'Esta semana han llorado aquí muchos clientes
- Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
- La DGT lo confirma: todos los conductores que quieran van a poder conseguir dos nuevos puntos en el carné
- La peor noche de Reyes de Teresa, asturiana de 96 años: fue al hospital exhausta por una gripe, le niegan cama dos veces y no podía volver a su pueblo por la nieve (hasta que llegó al rescate la Guardia Civil)
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- Grave accidente de tráfico en Langreo, con una mujer herida tras dar varias vueltas de campana en su coche