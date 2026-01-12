Juega gratis al mejor sudoku: el pasatiempo de moda en LA NUEVA ESPAÑA

Entrenar el cuerpo es importante pero no se debe descuidar el entrenamiento de la mente. Por eso LA NUEVA ESPAÑA pone a disposición de sus lectores uno de los juegos de moda: el sudoku. Su funcionamiento es sencillo: se trata de rellenar cada fila, cada columna y cada bloque con números sin repetir en ningún momento ninguno. Un buen rato de entretenimiento en medio de la jornada. Cada día te ofrecemos un cuadro diferente. Para completarlo solo tienes que pinchar en este enlace.

Pero los juegos no acaban ahí. A los tradicionales crucigrama , sudoku y sopa de letras se sumó hace apenas unos días ahora una nueva propuesta: Pangramax , un reto diario que combina agilidad mental y cultura a través del descubrimiento de citas célebres. Otros juegos de la página son el cuadro númerico , la palabra oculta o el saltaminas . Y esto solo es el comienzo.

En los próximos meses, se ampliará la oferta de pasatiempos con nuevos desafíos diarios diseñados para poner a prueba tu mente. Además, los suscriptores tendrán acceso al histórico completo de todos los juegos y podrán disfrutar de ellos sin límites tanto en la web como en la app.

¿Es necesario estar suscrito a jugar?

No es imprescindible suscribirse para empezar a jugar. Sin embargo, los juegos exclusivos solo están accesibles para quienes tengan una suscripción activa. Los usuarios suscriptores pueden disfrutar de la experiencia completa, con todos los juegos desbloqueados y sin interrupciones.

¿Qué ventajas tiene ser suscriptor en la sección de pasatiempos?

Los suscriptores disponen de acceso ilimitado a todos los juegos disponibles, incluido el crucigrama diario. Muy pronto se incorporarán nuevas funcionalidades exclusivas para ellos, de las que se irá informando puntualmente. Una forma perfecta de unir diversión y estimulación mental dentro de la suscripción.