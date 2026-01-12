Última hora, noticias locales, ocio... descubre la oferta de newsletters exclusivas de LA NUEVA ESPAÑA
Algunas de ellas serán exclusivas para suscriptores
Recibir las últimas noticias en el correo electrónico nunca fue tan fácil. LA NUEVA ESPAÑA refuerza su apuesta por los nuevos modos de comunicarse con sus lectores ampliando el catálogo de newsletters. Ahora hay boletines de dos tipos: los que todo el mundo puede recibir por el mero hecho de estar registrado con su correo electrónico en la web y aquellos que son exclusivos para los suscriptores digitales del diario líder en Asturias.
Los abonados pueden disfrutar de las principales noticias del día enviadas a primera hora del día a su correo electrónico. Además, el día antes de que se publiquen en el diario recibirán en su mail las opiniones del día. También podrán acceder a un resumen semanal de lo que sucede en la política asturiana contado de la mano de Vicente Montes, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA.
Además desde hace ya varias semanas los suscriptores del periódico pueden acceder a la newsletter de ocio que les permite enterarse de la agenda cultural de Asturias antes que nadie.
Por último varias secciones del diario (Gijón, Oviedo, Avilés, Cuencas, Real Sporting y Real Oviedo) cuentan también con boletines específicos en los que, cada día, se resumen las noticias más importantes de la jornada.
Ahora suscribirte al periódico es más fácil que nunca. Puedes hacerlo por menos de 40 euros al año en este enlace.
