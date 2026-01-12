Última hora, noticias locales, ocio... descubre la oferta de newsletters exclusivas de LA NUEVA ESPAÑA

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recibir las últimas noticias en el correo electrónico nunca fue tan fácil. LA NUEVA ESPAÑA refuerza su apuesta por los nuevos modos de comunicarse con sus lectores ampliando el catálogo de newsletters. Ahora hay boletines de dos tipos: los que todo el mundo puede recibir por el mero hecho de estar registrado con su correo electrónico en la web y aquellos que son exclusivos para los suscriptores digitales del diario líder en Asturias.

Los abonados pueden disfrutar de las principales noticias del día enviadas a primera hora del día a su correo electrónico. Además, el día antes de que se publiquen en el diario recibirán en su mail las opiniones del día. También podrán acceder a un resumen semanal de lo que sucede en la política asturiana contado de la mano de Vicente Montes, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA.

Además desde hace ya varias semanas los suscriptores del periódico pueden acceder a la newsletter de ocio que les permite enterarse de la agenda cultural de Asturias antes que nadie.

Por último varias secciones del diario (Gijón, Oviedo, Avilés, Cuencas, Real Sporting y Real Oviedo) cuentan también con boletines específicos en los que, cada día, se resumen las noticias más importantes de la jornada.

Ahora suscribirte al periódico es más fácil que nunca. Puedes hacerlo por menos de 40 euros al año en este enlace.

  1. La historia de una de las confiterías más conocidas de Oviedo, que cumple cien años: 'Los clientes son los mejores embajadores
  2. El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
  3. La 'histórica' cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: 'Esta semana han llorado aquí muchos clientes
  4. Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
  5. La marcha de la cocinera 'Sor Myriam' obliga a cerrar el restaurante de las exmonjas de Belorado en Arriondas
  6. La peor noche de Reyes de Teresa, asturiana de 96 años: fue al hospital exhausta por una gripe, le niegan cama dos veces y no podía volver a su pueblo por la nieve (hasta que llegó al rescate la Guardia Civil)
  7. Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
  8. Las exigencias de la Real Sociedad dificultan la salida de Karrikaburu, objetivo del Sporting

Indra mantiene sus ambiciosos planes de crecimiento en Asturias pese al recurso de Santa Bárbara ante el Supremo

Indra mantiene sus ambiciosos planes de crecimiento en Asturias pese al recurso de Santa Bárbara ante el Supremo

Jessica Bueno se confiesa sobre la infidelidad de su nueva relación: "Al final me han pillado"

Jessica Bueno se confiesa sobre la infidelidad de su nueva relación: "Al final me han pillado"

PS6 podría tener definido su catálogo de lanzamiento: los nombres que más suenan para el inicio de la generación

PS6 podría tener definido su catálogo de lanzamiento: los nombres que más suenan para el inicio de la generación

La Guardia Civil alerta de lo que está sucediendo en la vuelta al cole: vigila a tus hijos

La Guardia Civil alerta de lo que está sucediendo en la vuelta al cole: vigila a tus hijos

¿Por que los árboles crecen menos, pese a que brotan antes en primavera debido al estrés climático?

¿Por que los árboles crecen menos, pese a que brotan antes en primavera debido al estrés climático?

VIDEO: Rescatan a una pareja de 55 y 67 que se perdió en una ruta de montaña en Quirós

VIDEO: Rescatan a una pareja de 55 y 67 que se perdió en una ruta de montaña en Quirós

María José Campanario se rompe tras su criticada aparición en El Desafío: el monumental enfado de la odontóloga que obliga Jesulín a intervenir

María José Campanario se rompe tras su criticada aparición en El Desafío: el monumental enfado de la odontóloga que obliga Jesulín a intervenir
