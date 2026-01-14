La calle en la que mejor se come del mundo está en España: “Un auténtico festín gastronómico donde conviven tradición y modernidad”

Seguro que alguna vez has escuchado a alguien decir que el sueño de todo español es tener un bar. Podría parecer una exageración, pero si nos paramos a pensarlo, tampoco es un dicho tan descabellado; España es el país con mayor densidad de bares por habitante, con un bar por cada 175 habitantes aproximadamente.

Por suerte, nuestra gastronomía es excelente, y en todos ellos podemos disfrutar de ricos platos, siempre acompañados por una buena caña o un buen vino. En el norte de la península existe una calle con una constante presencia de visitantes que se deleitan con la extraordinaria cocina de sus bares, restaurantes y tabernas.

La milla de oro de la gastronomía

En el corazón de Santiago de Compostela, capital de Galicia, encontramos la calle de Rúa do Franco, en cuyo corto recorrido alberga unos 80 restaurantes y tabernas.

Con una tradición que viene de la Edad Media, la calle recibe su nombre de los peregrinos que venían de Francia; algunas de las fachadas incluso conservan grabados de la época, con símbolos como la concha, el árbol, o las cinco estrellas del escudo de la universidad.

Podría parecer que con semejante número de sitios dedicados a la cocina, al final acabaran repitiéndose en cuanto a oferta gastronómica. Pero cada uno de estos locales tiene su propia esencia: desde tabernas tradicionales, a restaurantes donde domina la parrilla, o propuestas más refinadas. A pesar de esta gran variedad de ofertas, todos estos lugares están unidos en la calidad del producto y la inspiración gallega.

Una pequeña selección

El auténtico protagonista de la calle es el marisco gallego, mundialmente conocido por su excelentísima calidad, destacando por encima de todos el pulpo, el percebe y las almejas. Pero también son muchos otros los platos con los que disfrutar, sobre todos aquellos a quienes el marisco no les guste; en Rúa do Franco puede gozar todo el mundo.

Algunos de los restaurantes y bares más destacados de la calle, donde degustar la verdadera esencia gallega, son el Abellá, con su tapa de filete de lomo de cerdo con patatas fritas llamada “cocodrilo”, o el Trafalgar, donde destacan los mejillones picantes conocidos como “tigres rabiosos”. En el Gato Negro podrás descubrir el hígado encebollado; y en el Orella las orejas de cerdo aliñadas con pimentón picante y aceite de oliva. En el restaurante Los Caracoles triunfan el pulpo y la merluza a la gallega, mientras que el Mesón 42 es conocido por sus carnes a la parrilla.

Una muy buena manera de descubrir los diferentes establecimientos de la calle, y la más divertida para hacer con amigos, es con el recorrido conocido como “rally París-Dakar”. Inaugurado por los universitarios de los años 90, empieza y termina en los bares de dichos nombres, y consistía en hacer parada en cada uno de los establecimientos que había entre esos dos bares (por lo menos 28 locales), para beber una “taza” de Ribeiro y contar un chiste. No hace falta decir que, si te decides por honorar esta ruta, debes ir con mucho cuidado de no sobrepasarte.