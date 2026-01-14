El especial viaje a Abu Dabi de Victoria Federica (con novio incluido)

Julia Roberts asegura que a estas alturas no podría interpretar su archifamoso personaje en “Pretty woman”. Le falta inocencia, explica. La película en la que comparte protagonismo con Richard Were cumple 35 años y en “Lecturas” hacen un repaso a la carrera de la actriz, que protagoniza la portada. La revista habla de la operación de Sara Carbonero, de la novia de Gonzalo Miró (el “presentador de moda”) y de Silvia Abril, que cuenta que tuvo un trastorno alimentario.

Samantha Vallejo-Nájera presume de familia en “Hola”. La cocinera posa con sus cuatro hijos porque Roscóncumple 18 años. La empresaria habla de él, de sus hermanos y de sus proyectos, porque acaba de dejar “Masterchef”. “Mi vida es mejor desde que llegó Roscón”, dice de su hijo, con síndrome de Down y llamado así porque nació un 6 de enero, día de Reyes. La revista recoge el reciente fallecimiento de Philippe Junot y el funeral en París de Tatiana Radziwill, prima de la Reina Sofía, que acudió acompañada de sus tres hijos.

Sesenta años le caen a Jesús Vázquez. El presentador aparece en la portada de “Diez Minutos”, donde hacen un repaso a su vida y proyectos. Otra con una enfermedad crónica es María José Campanario, quien relata sus dolores. Jéssica Bueno tiene novio (hay foto) y Mar Flores y su hijo Carlo Constanzia son todo risas y gestos cariñosos (al menos en público, matiza la revista).

“Semana” se fue a la boda de Sonia Moldes, que califica de “romántica” y también informa del estado de salud de Sara Carbonero. Pero la foto grande es para Victoria Federica, que se fue a Abu Dabi a ver su abuelo el rey Juan Carlos con su novio. Fue la presentación oficial. La pareja aparece en una foto abrazada, algo apagados ambos, en algo que parece un aeropuerto.