La Fiscalía abre una investigación sobre la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos

Por un error en la preparación del fármaco recibieron una dosis seis veces mayor que la pautada, lo que provocó su fallecimiento

Una imagen del hospital de Burgos.

Una imagen del hospital de Burgos. / EFE

EFE

Burgos

La Fiscalía de Burgos ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de dos pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) que por un error en la preparación del fármaco recibieron una dosis seis veces mayor que la pautada.

Según han informado a EFE fuentes de la Fiscalía, este miércoles han procedido a abrir diligencias de investigación preprocesales, después de que el centro hospitalario admitiera que un fallo humano había derivado en la muerte de dos pacientes y afectado a tres más que se encuentran bajo vigilancia.

