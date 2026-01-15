Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje de que iba a explotar una bomba

La usuaria vio el aviso cuando se conectó al wifi del aparato y la tripulación activó las alertas

Marta Català

Barcelona

Una pasajera del vuelo de la compañía turca Turkish Airlines procedente de Estambul que en la mañana de este jueves ha hecho un un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat debido a una supuesta amenaza de bomba, se conectó al wifi del avión y vio que un pasajero tenía un nick que decía en inglés: "'va explotar una bomba a las 9.30", según han informado a EL PERIÓDICO fuentes de la investigacion

Esta mujer alertó rápidamente a la tripulacion y en un primer momento, siguiendo los protocolos de seguridad y emergencia, se decretó un 'Mayday', nivel de alerta que después se bajó a la categoría de 'Pan Pan', una señal internacional de urgencia de menos intensidad.

La Guardia Civil, al mando de la investigación, tienen previsto entrevistar, junto a la Policía Nacional, a todos los pasajeros del vuelo.

