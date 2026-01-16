Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Causa desconocida

La red social X registra fallos en varios países: más de 4.000 incidencias en España

Es la segunda vez que ocurre esta semana, ya que los usuarios también reportaron errores el martes

Imagen de archivo de la red social 'X'

Imagen de archivo de la red social 'X' / ETIENNE LAURENT / EFE

EFE

La red social X, antes Twitter, ha dejado de funcionar con normalidad en varios países, entre ellos España, Estados Unidos o Colombia, sobre las 16.00 horas (15.00 GMT) por causas todavía desconocidas y por segunda vez en una semana, ya que también tuvo problemas de acceso este martes.

Los usuarios de la red social han comunicado a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio, que registra más de 4.000 informes en España sobre las 16.20 horas.

Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X asegura que "los posts no se están cargando en este momento" y pide intentarlo de nuevo, aunque no funciona.

A las 16.20 horas, más de 50.000 usuarios estadounidenses habían reportado problemas a la página Downdetector, mientras que unos 600 colombianos habían detectado los mismos problemas.

Esta incidencia también se ha detectado en Grok, el chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado por xAI y en el que usuarios españoles, estadounidenses y distintos países de Latinoamérica reportan que ha dejado de funcionar con normalidad.

Esta es la segunda incidencia en menos de una semana, pues este martes la red social también estuvo alrededor de una hora caída a nivel global.

Así son los "vacaburras", el superanimal que ronda por los montes asturianos y que puede llegar a pesar más de 150 kilos

Si quieres poner en marcha tu idea de negocio vuelve el programa gratuito Coworking de EOI para crear empresas: este es el plazo para inscribirte

La 12ª etapa del Rally Dakar 2026, en imágenes

Todos los partidos asturianos respaldan la manifestación contra el tratado con Mercosur: el consejero de medio Rural y representantes de PP, Vox, IU y Foro se suman a las movilizaciones

Cortes de calles en el centro de Oviedo, atascos y modificaciones en los recorridos de las líneas de autobús: los cambios en el tráfico por la tractorada

Más "guerra" en Pajares: CC OO carga contra la Mesa de la Nieve y denuncia el descrédito “irresponsable” de la estación de esquí

El Principado niega la marginación de Asturias en las autopistas ferroviarias, pese a que no sale en el mapa, y dice que "estamos plenamente integrados"

A la venta por más de medio millón de euros un conocido local de Avilés: "Aquí haces un hotel con 16 habitaciones"

