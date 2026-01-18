500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con destino Murcia arranca tras largas horas de retraso

Una tarde que se les hizo eterna. Cerca de 500 viajeros que partían desde la estación de Chamartín de Madrid se quedaron ayer atrapados duarente horas sin poder ir a sus casas, lugares de trabajo o destinos de ocio. Por el momento, se desconocen las causas del retraso de su tren de Ouigo.

El billete les indicaba que debían salir de Madrid a las 18:45 horas y realizar diferentes paradas hasta llegar a su destino, Murcia del Carmen a las 22:15 horas. Pero todo fue muy distinto. Los pasajeros no empezarón a sentarse en sus asientos hasta dos horas después de su hora oficial de salida.

El convoy arrancó finalmente cerca de las 21:30 horas y comenzó así el recorrido de 3 horas y 29 minutos. Primero pararon en Albacete - Los Llanos, continuaron hacia Alicante - Terminal, llegaron a Elche - Elx AV y llegaron finalmente a Murcia - Murcia del Carmen.