Accidente ferroviario

Adif habilita un teléfono y puntos de asistencia para los familiares de las víctimas del accidente de trenes en Córdoba

Adif ha puesto a disposición el teléfono 900 101 020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario, mientras se activan puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba

Vista de la estación Puerta de Atocha en Madrid, donde el Samur-PC se ha puesto a disposición de Adif/Renfe.

Vista de la estación Puerta de Atocha en Madrid, donde el Samur-PC se ha puesto a disposición de Adif/Renfe. / Javier Lizon / EFE

Redacción

Sevilla

Ante la magnitud del grave accidente ferroviario registrado en la tarde de este domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba), Adif ha habilitado el teléfono 900 101 020 para atender a los familiares de las víctimas, y se han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba. Como consecuencia del siniestro, la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía permanece suspendida. Hasta la zona del accidente se desplazan el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, para seguir de cerca la evolución del operativo.

Fueron los propios pasajeros quienes dieron la voz de alarma, alertando de la posible existencia de personas heridas y atrapadas, lo que motivó el despliegue inmediato de bomberos, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que continúan trabajando sobre el terreno.

