Accidente ferroviario
Adif habilita un teléfono y puntos de asistencia para los familiares de las víctimas del accidente de trenes en Córdoba
Adif ha puesto a disposición el teléfono 900 101 020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario, mientras se activan puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba
Redacción
Ante la magnitud del grave accidente ferroviario registrado en la tarde de este domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba), Adif ha habilitado el teléfono 900 101 020 para atender a los familiares de las víctimas, y se han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba. Como consecuencia del siniestro, la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía permanece suspendida. Hasta la zona del accidente se desplazan el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, para seguir de cerca la evolución del operativo.
Fueron los propios pasajeros quienes dieron la voz de alarma, alertando de la posible existencia de personas heridas y atrapadas, lo que motivó el despliegue inmediato de bomberos, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que continúan trabajando sobre el terreno.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
- Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
- Buscan a una mujer desaparecida desde ayer en Cangas del Narcea
- El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
- Yulia Codau, la rumana que llegó a Grado y ahora cultiva faba asturiana: 'No sé si merece la pena seguir, quienes intentamos hacerlo bien tenemos muchos requisitos