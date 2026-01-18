Accidente
Al menos dos muertos tras descarrilar dos trenes en Córdoba
Un tren que hacía el trayecto Málaga-Madrid se ha salido de las vías en primer lugar y ha causado a su vez el accidente de otro de la línea Madrid-Huelva
El accidente ha obligado a suspender la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía
Manuel Á. Larrea, Redacción
Al menos dos personas han fallecido tras descarrilar dos trenes en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba, según ha confirmado la Guardia Civil.
Los propios pasajeros han alertado de que había personas heridas y de que podía haber también atrapados, por lo que se ha desplegado un amplio dispositivo de bomberos, Guardia Civil, Policía Local y sanitarios, que se encuentran en estos momentos en la zona.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado que un tren Iryo que hacía el trayecto Málaga-Madrid ha descarrilado en primer lugar y ha invadido la vía contigua, lo que ha causado a su vez que otro tren de la línea Madrid-Huelva se saliese de los raíles.
El accidente ha obligado a suspender la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
