El economista J. L. Rodríguez Artime publica una tesis en la que apuesta por el periodismo de calidad para atraer lectores: "La buena información tiene que ser de pago"

Los periódicos tienen un objetivo social, defender las libertades y dar voz a la opinión pública, y un fin económico, obtener rentabilidad para mantener su independencia. La credibilidad da sentido a los diarios y recuperarla con contenidos de calidad es la clave para atraer lectores. Esta es la premisa de la que parte "La crisis de la prensa", una tesis sobre la evolución del sector editorial en los últimos 30 años, defendida en la Universidad de Oviedo por el economista asturiano José Luis Rodríguez Artime, exconsejero de Editorial Prensa Asturiana (LA NUEVA ESPAÑA) y exdirector general de Prensa Ibérica, grupo editor al que pertenece esta cabecera.

El trabajo, dirigido por Manuel González Díaz, exdecano de la Facultad de Economía y Empresa, y del que por su profundidad y metodología no existen precedentes en el mundo académico español, refrenda sus hipótesis con modelos econométricos y obtuvo la calificación de sobresaliente "cum laude".

En un congreso internacional

Fue expuesto además en el congreso internacional de la Asociación Científica de Economía y de Empresa, que se celebró en Pamplona. Rodríguez Artime analiza detalladamente los casos de los principales diarios españoles y también varias experiencias de medios de comunicación extranjeros, en busca de semejanzas o diferencias y de luz para esbozar soluciones.

"Que la prensa esté en crisis", sostiene el autor, "es grave porque afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos, como defienden Habermas y Castells. Su función se ve alterada cuando no logra cumplir los fines que la justifican". Estamos "ante un problema que se viene manifestando desde el año 1995 pero que posiblemente no se reveló antes debido al efecto dinamizador que para las ventas tuvieron las entregas de promociones, que comenzaron avanzados los años 80 y se intensificaron de forma ininterrumpida desde principios de los 90. Los sucesivos desembolsos que se destinaron a este capítulo disimularon un problema latente de debilidad en las ventas".

En una muestra tomada del conjunto de los 18 periódicos más destacados en España, el autor constata pérdidas de ventas medias diarias al número por encima de 1,6 millones de ejemplares. "La pérdida de difusión de la prensa española está 11 puntos porcentuales por encima de la media de la UE. Existen publicaciones en diferentes países que van acumulando experiencias de éxito, ‘Die Zeit’ y ‘Süddeutsche Zeitung’, ‘Mediapart’... Coinciden en que la solución es hacer mejor periodismo y acercarse más al lector. El ciudadano sabe apreciar la calidad".

La credibilidad informativa llena de significado la prensa y solo el público "con su juicio inapelable" puede conceder ese preciado valor, "indispensable para lograr rentabilidad económica". Por eso el economista defiende que el camino para revertir la situación pasa por reconectar con los principios esenciales del periodismo y mejorar constantemente el producto. "Al beneficio se llega por la calidad y no al contrario como sucedió en esta crisis. La estrategia a largo plazo busca la permanencia de los valores de la empresa a costa, si fuera necesario, de los rendimientos inmediatos. El periodismo nació, lo defiende Kane, como contrapoder frente a gobernantes y corporaciones económicas, para defender y dar voz a la opinión pública. Hay un vínculo en la situación actual con el deterioro de esa misión. La calidad, en consonancia con lo que afirman otros expertos internacionales como Philip Meyer, siempre conduce al éxito. A medida que aumenta, también lo hace el beneficio, lentamente al principio, con efecto acelerado cuando se alcanza la masa crítica".

Las noticias falsas

El fenómeno de las noticias falsas representa también una oportunidad para el periodismo de calidad: "El aumento del número de medios coincide con una disminución del nivel de confianza de los ciudadanos". La supervivencia de la prensa libre dependerá "de la capacidad que tengan los periódicos para escuchar a los ciudadanos, comprometiéndose siempre con el lector, sin el cual su labor no tiene razón de ser".

La notoriedad alcanzada por la prensa le permitió distinguirse como el único medio informativo por el que los ciudadanos estaban dispuestos a pagar. "La independencia es cara. La buena información", concluye Rodríguez Artime, "debe de ser de pago. No se puede regalar aquello que tiene un coste. No obstante, los periódicos deben enfatizar y mejorar la fuerza de sus noticias, el contexto y el análisis, características claves que los diarios gratuitos no pueden proporcionar. Con independencia del papel, la web o el resto de formatos, lo que se necesitan son periódicos veraces e independientes al servicio de la sociedad".