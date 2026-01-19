Accidente ferroviario en Adamuz: silencio en el pueblo tras una noche de tragedia

Amanece en Adamuz y el panorama ha cambiado radicalmente respecto al día anterior. La caseta municipal, donde anoche se atendieron a familiares y heridos leves, ya ha sido completamente desalojada y en el pueblo se respira silencio solo enturbiado por la prensa. "Ha sido una noche muy larga", comentaba uno de los vecinos. Los familiares han pasado las primeras horas en el hogar del pensionista recibiendo atención psicológica y la última hora que llega desde la zona cero.

A la espera de Óscar Puente y Pedro Sánchez

Mientras continúa el movimiento de camiones de bomberos y la Guardia Civil regula el tráfico, en la zona se espera la llegada del ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tras aterrizar en el aeropuerto de Córdoba, están de camino a la zona cero para atender posteriormente a la prensa.

Los familiares, en el hogar del pensionista

El hogar del pensionista se ha convertido en el punto donde muchos familiares y algunos afectados por el dramático accidente han pasado la noche a la espera de noticias. A la sala resulta imposible acceder y los pocos afectados que salen prefieren no hacer declaraciones mientras fuman y se muestran nerviosos.

Un pueblo volcado

Mientras tanto, no cabe duda de que Adamuz se ha colocado por completo con los damnificados. Juan Romera, vecino "de toda la vida" explica que ayer ofreció mantas, comida, agua e incluso su casa a los familiares. "Todos hemos intentado ayudar de una manera u otra. En una situación así es lo mínimo", explica con firmeza. Comenta que, tras las primeras horas de caos, ahora todo está "más organizado" pero que, aún así, los vecinos siguen plenamente dispuestos a ayudar en lo que fuera necesario.

Cruz Roja: "Los familiares están viviendo momentos muy difíciles"

El portavoz de Cruz Roja en Córdoba, José Luis Hitos, ha explicado que aún es pronto para hacer balance de personas atendidas por la tragedia y ha comentado que el dispositivo de la organización está centrado en brindar atención sanitaria y psicosocial, además de apoyo logístico. "Estamos ofreciendo una mano amiga y estamos cerca de los afectados. Ha sido una noche muy dura y los familiares están viviendo momentos muy difíciles", ha añadido, destacando la incertidumbre que viven quienes aún no han podido identificar a sus familiares o allegados. "Nuestro papel es tranquilizar y ofrecer esa mano amiga que ayuda en la situación", ha concluido.

Los familiares son trasladados a Córdoba

Para ayudar en las labores de identificación de las víctimas y facilitar el acceso a la información, minutos después de las 10.00 horas, los familiares han sido trasladados en autobuses al centro cívico de Poniente y la comandancia de la Guardia Civil de la capital, sita en la avenida Medina Azahara. En dicha Comandancia se ha habilitado una toma de muestras de ADN para los familiares de las víctimas.