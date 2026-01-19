Social
Atención, calor y apoyo psicológico para los heridos leves del accidente ferroviario de Adamuz alojados en Córdoba
Unas once personas reciben las primeras atenciones de la Cruz Roja en el Centro de Educación Ambiental
Fabiola Mouzo
Ana Belén Lozada, responsable provincial de Voluntariado de Cruz Roja en Córdoba, explica que el dispositivo desplegado en la capital está atendiendo a víctimas leves del accidente ferroviario de Adamuz que han sido derivadas desde el hospital Reina Sofía tras recibir el alta médica. Un total de 11 personas adultas han pasado la noche en el Centro de Educación Ambiental (CEA) de Córdoba y continúan a la espera de un medio de transporte para regresar a sus provincias de origen. Al lugar se ha desplegado un equipo multidisciplinar formado por psicólogos, técnicos en emergencias sanitarias y voluntariado de acompañamiento tras una noche muy dura para los afectados.
La labor principal del dispositivo es “el acompañamiento y el apoyo psicosocial”, además de la cobertura de necesidades básicas. Las personas atendidas reciben kits de higiene y de ropa, alimentación, mantas y ropa de abrigo, así como cargadores de móviles para mantener el contacto con sus familiares.
Dispositivo con relevos y atención permanente
El equipo desplegado está formado por técnicos en emergencias sanitarias, psicólogos y psicólogas especializados en intervención psicosocial y voluntariado de acompañamiento. El dispositivo funciona con relevos para garantizar la atención todo el día, tanto a las personas afectadas como al propio personal que ha trabajado durante la noche.
La respuesta del voluntariado ha sido “inmediata y amplia”, con apoyo no solo desde Córdoba capital, sino también desde provincias cercanas. Desde Cruz Roja subrayan que, aunque la ayuda siempre es bienvenida, en este tipo de situaciones se requieren perfiles específicos y una coordinación adecuada. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la sede o los canales oficiales de la organización.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
- Intensa búsqueda en Cangas del Narcea: Guardia Civil, 112, vecinos y hasta cazadores peinan el concejo para encontrar a una mujer de 49 años que salió a hacer la compra y ya no volvió
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
- Asturias tirita de frío con 7,9 grados bajo cero: estos son los dos puntos de la región que están entre los lugares más gélidos del país
- Fallece en Oviedo a los 84 años el catedrático de Matemáticas Marcial Fernández
- El Sporting de Gijón comienza ya las gestiones con el Zaragoza por Dani Gómez: las vías abiertas y las claves