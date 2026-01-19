Familiares de desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz esperan noticias en Córdoba

"Somos familia de un desaparecido". Así van llegando familiares al Centro Cívico de Poniente Sur de Córdoba, donde los están atendiendo y esperan información sobre la búsqueda de sus seres queridos, tras el dramático accidente ferroviario de Adamuz, en el que se cuentan, al menos, 39 fallecidos y más de 100 heridos. De momento, allegados de al menos 33 viajeros han preguntado y se mantienen en el lugar a espera de conocer qué ha pasado, aunque más personas van llegando, así que se prevé que esa cifra vaya aumentando.

La actividad normal de este Centro Cívico ha sido cancelada. La zona está acordonada por la Policía Local, Policía Nacional y hay presencia de Protección Civil y funcionarios de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), así como trabajadores del Ayuntamiento De Córdoba y la prensa nacional e internacional. Al lugar solo pueden acceder familiares, supervivientes y personal autorizado. En el lugar se encuentra el concejal de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, y la de Servicios Sociales, Eva Contador, y también ha visitado el alcalde, José María Bellido. El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, acompaña a los afectados.

El obispo de Córdoba (izquierda) en Adamuz, tras el trágico accidente ferroviario. / Manuel Murillo

Los familiares están a la espera de información en un salón habilitado en el centro para atenderles, en un ambiente de desconcierto, desesperación y lamentos, con atención psicológica y de alimentación y calor. Voluntarios y trabajadores de Cruz Roja se encuentran brindando acompañamiento.