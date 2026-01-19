Desde la zona cero
Las farmacias de Adamuz (Córdoba), claves en el inicio de la tragedia ferroviaria: "Ofrecimos todo nuestro material a los heridos"
Las dos boticas de la localidad desempeñaron un papel fundamental en los primeros momentos tras el dramático accidente de tren
Adrián Ramírez
Las dos farmacias de Adamuz desempeñaron un papel fundamental en los primeros momentos de la tragedia, proporcionando cajas de material sanitario cuando los servicios médicos aún no contaban con los recursos necesarios.
María José Toledano, de la farmacia Galán Ayllón, relata que tan pronto se enteraron del accidente, se dirigieron rápidamente al punto de encuentro para ofrecer “todo lo que necesitaran los heridos”. Explica que, en esos instantes iniciales, cuando aún no habían llegado muchas ambulancias, su intervención fue especialmente importante. “Nos pidieron medicamentos de todo tipo”, comenta Toledano. A medida que avanzaba la situación, se requirieron también vendajes, apósitos y todo tipo de material de cura, además de numerosas tilas para calmar a los afectados.
La farmacéutica reconoce que es difícil cuantificar la cantidad exacta de material repartido, pero asegura que realizaron varios viajes desde la farmacia hasta el hogar del pensionista y la caseta municipal. Además, su equipo colaboró activamente en el traslado de heridos, contribuyendo a un esfuerzo comunitario coordinado que involucró a todo el pueblo. Su intensa jornada concluyó alrededor de las 2:30 de la madrugada, tras horas de trabajo agotador y caótico.
Siempre a disposición
Por su parte, Pedro Jesús Galán, gerente de la otra farmacia de la localidad, señala que también pusieron todo el material sanitario a disposición de los afectados. Sin embargo, al llegar al punto de encuentro, ya contaban con recursos suficientes, aunque lo dejaron disponible en caso de ser necesario. En su caso, la labor se centró en acompañar, asistir y brindar apoyo a las víctimas y a sus familiares. Antes de la llegada de las ambulancias, destaca especialmente la labor de las enfermeras de ayuda a domicilio, que “hicieron un trabajo excelente” y fueron fundamentales en los primeros auxilios.
En conjunto, la colaboración de las farmacias locales y del personal sanitario evidencia cómo la solidaridad y la rapidez de la comunidad pueden marcar la diferencia en situaciones de emergencia.
