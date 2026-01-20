Billetes Málaga–Madrid: Iberia establece una tarifa de 99 euros

Iberia ha programado, desde hoy martes y hasta el domingo, un vuelo más hasta el viernes entre Madrid y Málaga y otro más en cada sentido entre Madrid y Sevilla, con un precio máximo de 99 euros en clase turista.

La regularización de precios llega tras la suspensión de todos los trenes, que conectaban Málaga con Madrid a causa de la tragedia de Adamuz (Córdoba). La suspensión total del servicio ferroviario provocó un efecto dominó en otros medios de transporte, especialmente en el aéreo.

Por lo que, la demanda de vuelos Málaga–Madrid se disparó y, con ella, los precios de los billetes que llegaron a alcanzar los 400 euros.

Con el fin de normalizar la situación y ofrecer un servicio que responda a la gran demanda, la compañía ha limitado aún más el precio máximo de cada trayecto: "Queda topado en 99 euros por trayecto en clase turista, lo que supone una rebaja respecto al tope de 150 euros establecido ayer", añaden.

Por otro lado, la aerolínea también ha aumentado la capacidad de los aviones que operan la ruta a Sevilla. Se utilizará un modelo A321 en lugar de un A320. De este modo, se ofrecerán de aquí al domingo 6.316 plazas adicionales y un total de 17.340 asientos, lo que supone este incremento del 57%.

Dado que los problemas en el transporte ferroviario se van a prolongar, Iberia ha limitado aún más el precio máximo de cada trayecto. El tope de precios operará, como mínimo, hasta el lunes 2 de febrero, día que está previsto que se vuelve a restablecer el servicio ferroviario.

Devolución de billetes

Por otro lado, Iberia ha activado una política de flexibilización para los clientes que viajen desde Andalucía a Madrid con el fin de conectar con vuelos de la compañía.

Dadas los problemas en la línea ferroviaria, quienes tengan dificultades para desplazarse con normalidad, podrán solicitar un cambio de fechas o un bono de reembolso de sus billetes.