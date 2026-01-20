Borrasca Harry
Desaparecido un hombre arrastrado por una riera en Girona en plena alerta por riesgo de desbordamiento de los ríos
El Govern suspende las clases en el Alt y Baix Empordpa, la Selva y el Gironès
Germán González
Los equipos de rescate buscan a un hombre que ha sido arrastrado en la riera de Palau-sator (Baix Empordà) al paso del temporal de levante, que ha dejado acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en puntos de Girona y está provocando la crecida de los ríos, que están superando el umbral de alerta. Debido al riesgo de inundaciones, Protección Civil ha enviado una alerta a las comarcas del Alt y Baix Empordà, la Selva y el Gironès. Las clases en esta demarcación también han sido suspendidas.
"No os acerquéis a los márgenes de los ríos, no bajéis a los sótanos y, si entra entra agua, subid a los pisos superiores", insta el aviso.
Lo cierto es que, tras el temporal de Navidad y esta nueva borrasca –que ha arreciado esta madrugada y está dejando acumulaciones de agua muy importantes–, los ríos catalanes se encuentran muy tensionados y en las comarcas de Girona un grueso de ellos ya han alcanzado el umbral de alerta.
En este sentido, Protección Civil ha pedido restringir la movilidad a pie y en vehículo a la ciudad de Girona en la zona más cercana al río Onyar, uno de los que más preocupan por su caudal en aumento, junto con el Daró en la Bisbal d'Empordà y Serra de Daró. Ambos han superado el umbral de peligro.
Caudal de los ríos
De hecho, se está haciendo seguimiento del incremento del caudal de los ríos y rieras, con atención a las comarcas gerundenses, en especial en el Gironès, la Selva y el Baix Empordà. Las clases se han suspendido en estas tres comarcas, así como en el Alt Empordà, por el riesgo de desbordamiento de los ríos.
El caudal del Daró en La Bisbal es de 496 m3 por segundo, y de 189 en Serra de Daró, donde se prevé un aumento significativo de caudal proveniente de aguas arriba. El Onyar se acerca a los 300 m3 por segundo en Girona. También van muy llenos la Tordera en Fogars de la Selva, con 230, y el Manol en Santa Llogaia de Àlguema, con 75 m3 por segundo.
Además, el Brugent en Amer se acerca a los 60 m3, la riera de Gotarra en Campllong se encuentra en 126 m3 y el Onyar al paso por Riudellots de la Selva en 126 m3. Se prevé que también superen el umbral de peligro durante la mañana el río Ter a su paso por Colomers y Torroella de Montgrí.
Entre la medianoche y las 9 h han caído 111 litros en Palafrugell, 81 en Torroella de Montgrí, y 72 en Castell d'Aro y Roses, según el Servicio Meteorológico de Catalunya. Son registros que se suman a las decenas de litros del lunes.
Además, el viento de gregal se ha reforzado y se han registrado rachas de 87 km/h en Portbou y 78 en Barcelona. Durante la tarde, el viento aflojará.
