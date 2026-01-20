Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo modelo de financiaciónGrupo ParaguasProtestas MercosurBasura OviedoAcuerdo médicos AsturiasUniversidad Alfonso XTreelogic sale a bolsa
instagramlinkedin

Accidente ferroviario

El Gobierno y la Junta de Andalucía organizarán un funeral de Estado por el accidente de Adamuz

La decisión ya está tomada, aunque los preparativos aún no se iniciarán hasta encontrar a todos los desaparecidos

Uno de los vagones del tren de Iryo que descarriló.

Uno de los vagones del tren de Iryo que descarriló. / Europa Press

Servimedia

Madrid

El Gobierno preparará con la Junta de Andalucía un funeral de Estado en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), según avanzaron este martes fuentes gubernamentales.

La decisión ya está tomada, aunque los preparativos aún no se iniciarán hasta encontrar a todos los desaparecidos, según las mismas fuentes.

La cifra de fallecidos asciende ya a 41 personas, a la espera de entrar en los dos vagones del Alvia que salieron disparados tras la colisión. Además, hay una decena de heridos en la UCI.

La idea de La Moncloa es hacerlo en "las próximas semanas" tras hablarlo con Casa Real y la Junta de Andalucía, aunque desde la Presidencia del Gobierno admiten que "correr mucho no es bueno" porque "hay que hacerlo bien".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  2. Colas en Decathlon tras tirar el precio de su nueva bicicleta eléctrica de montaña con más de 180 kilómetros de autonomía: ideal para carretera o monte
  3. Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
  4. El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
  5. Atención conductores: corte de tráfico de diez horas en una de las arterias principales de Oviedo para el próximo domingo
  6. Buenas noticias para los ciclistas: Oviedo vuelve a permitir el uso de las bicicletas en las calles peatonales
  7. Jessica Bueno pide ayuda desesperada tras ser víctima del accidente de tren en Adamuz: la última hora sobre el estado de la modelo
  8. La Policía Nacional emite un aviso urgente que afecta, en mayor medida, a Gijón: 'No tengas todas las ventanas abiertas

Hallan en Dinamarca el mayor barco mercante medieval del mundo, intacto tras 600 años

Hallan en Dinamarca el mayor barco mercante medieval del mundo, intacto tras 600 años

El Gobierno y la Junta de Andalucía organizarán un funeral de Estado por el accidente de Adamuz

El Gobierno y la Junta de Andalucía organizarán un funeral de Estado por el accidente de Adamuz

Nava organiza "días sin cole" para las fiestas de Carnaval: así se puede participar

Nava organiza "días sin cole" para las fiestas de Carnaval: así se puede participar

Gran susto en un bazar de Oviedo: cae una estantería a pocos centímetros de un niño de nueve años

Gran susto en un bazar de Oviedo: cae una estantería a pocos centímetros de un niño de nueve años

Groenlandia, aranceles y batacazo del bitcóin

Groenlandia, aranceles y batacazo del bitcóin

Lidl vende el chaleco acolchado para hombre más barato del mercado: disponible en dos colores por 10,99 euros

Lidl vende el chaleco acolchado para hombre más barato del mercado: disponible en dos colores por 10,99 euros

Llanera cultiva los "superpoderes" infantiles: así se entrena el cerebro de los más pequeños con juegos de mesa

Llanera cultiva los "superpoderes" infantiles: así se entrena el cerebro de los más pequeños con juegos de mesa
Tracking Pixel Contents