Testimonio
Osiris, mujer de uno de los desaparecidos en el accidente ferroviario: "Es una angustia terrible"
Los familiares de las personas que no están aún identificadas aguardan noticias en el centro cívico Poniente Sur
Noelia Santos
Osiris Sevilla espera noticias de su marido, Víctor, que viajaba en el tren Alvia siniestrado el pasado domingo en Adamuz. A las puertas del centro cívico Poniente Sur, en Córdoba capital, Osiris atiende a la prensa entre lágrimas y junto a su hermana Yamilei. Ella es de Nicaragua, él de Bolivia. Ambos estaban en Madrid y volvían a Huelva, su lugar de residencia desde hace más de diez años, después de un viaje. Iban a coger el mismo tren, pero al final, por un tema de precios, él salió antes que ella, a la que iba a esperar en Sevilla.
La mujer llegó a Córdoba en taxi, desde Madrid, y reconoce tener una "angustia terrible" porque no tiene ninguna noticia de su esposo. Ante los medios, Osiris pone el último audio que le envió Víctor, en el que le explicaba dónde le esperaría y dónde podrían encontrarse en Sevilla antes de regresar a tierras onubenses.
Lo último que han podido comentarle en el centro cívico, donde numerosos psicólogos hacen labores de acompañamiento a los familiares de los desaparecidos, es que toca esperar. "Su familia me está llamando constantemente, sus padres son muy mayores y quieren saber qué ha pasado", relata Osiris sin poder contener las lágrimas.
"Víctor era una persona trabajadora, una persona sin vicios. Estaba dedicado a su familia", ha comentado Yamilei, cuñada del desaparecido, quien también ha explicado que han contactado con un hijo de una pareja anterior del hombre para que se haga las pruebas de ADN en Sevilla.
Como Yamilei, son numerosos los familiares y allegados de desaparecidos que esperan noticias en el centro cívico Poniente Sur, al lado de la plaza toros, donde el trasiego de voluntarios de Cruz Roja, Policía y periodistas es constante.
