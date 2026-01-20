Una joven de La Palma del Condado, herida grave en el accidente de trenes de Adamuz, sigue en la UCI

Cuando la noticia del descarrilamiento de los trenes en Adamuz trascendió y empezó a conocerse la dimensión de la tragedia, en La Palma del Condado se pusieron en guardia y empezaron a temerse lo peor. La Palma es una de las paradas de los Alvia que hacen el trayecto Madrid-Huelva, por lo que era lógico que entre los pasajeros se encontraran vecinos de esta localidad situada a unos 40 kilómetros de Huelva capital. El escenario de la tragedia es Adamuz pero el epicentro del dolor está en la provincia de Huelva, de donde eran originarios la mayor parte de los fallecidos: Andrés de Lepe, Pepi y Ana de Isla Cristina, José María de Gibraleón, la familia Zamorano Álvarez, de la que sólo ha sobrevivido la pequeña de seis años...

A esta hora, los vecinos de La Palma del Condado viven entre el mazazo por el dolor y la esperanza cuando ya han pasado 36 horas desde el trágico accidente en el que dos trenes chocaron a su paso por la provincia cordobesa, tras descarrilar por la cola un Iryo 6189 de Málaga a Madrid y empotrarse contra los tres primeros vagones del Alvia 2384.

Uno de esos pasajeros era un vecino de La Palma, de unos sesenta años, que figura ya entre los 41 fallecidos que, por ahora, han sido confirmados por las autoridades. A esta hora, su mujer figura entre los desaparecidos del accidente. Ambos viajaban en el vagón 1, uno de los dos que cayeron por el talud tierra abajo a cuatro metros. Desde este martes a primera hora, en la zona del siniestro trabajan las grúas para levantar los vagones y recuperar posibles víctimas. "Son vecinos de toda la vida del pueblo", confirma al otro lado del teléfono, Rocío Moreno, alcaldesa de la localidad que este lunes viajó a Córdoba, acompañada del primer teniente de alcalde del municipio. Su familia no ha querido difundir imagen del matrimonio en las redes para vivir estos momentos de dolor con el recogimiento y la intimidad necesarios para superar estas horas de profundo dolor e incertidumbre.

En el convoy, viajaban también dos chicas jóvenes: una de ellas tenía su asiento en el vagón 4 y ha salido "completamente ilesa", confirma la alcaldesa. La atención está ahora en la otra pasajera, que viajaba en el vagón 2, que está ingresada en la UCI, "con pronóstico grave pero estable", según la alcaldesa. Cuando llegaron los equipos de emergencias y pudieron acceder hasta el lugar del siniestro, rescataron a esta joven y la trasladaron de inmediato al Hospital Reina Sofía de Córdoba.

En un mensaje en redes, el Ayuntamiento ha querido expresar el "reconocimiento y gratitud también a la impecable labor de los equipos de emergencias, fuerzas y cuerpos de seguridad, personal sanitario, voluntarios y pueblo de Adamuz que han trabajado sin descanso en el lugar del siniestro". Este lunes, varios vecinos del pueblo se sumaron a la concentración de silencio convocada a las puertas del Consistorio, como han hecho miles y miles de personas a las puertas de sus ayuntamientos por toda España. Un gesto de dolor y un gesto para la esperanza.