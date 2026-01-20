Piden conceder la Medalla de Andalucía a los vecinos de Adamuz tras el brutal accidente de tren, que suma (de momento) 41 muertos
"Son un orgullo, por su corazón y solidaridad", defienden los impulsores de la iniciativa
El trágico accidente de tren de Córdoba del pasado domingo ha conmocionado tanto a toda España que ya hay empieza a haber movimiento en las redes sociales para pedir un reconocimiento público para los vecinos de Adamuz. Son muchos los habitantes de esta localidad que han perdido a algún familiar (o lo siguen buscando) o tienen a seres queridos ingresados en los hospitales.
Hasta el momento, el número de víctimas mortales asciende a 41, tras la recuperación de tres últimos cadáveres este martes en el tren Alvia. Además, hay 39 están hospitalizadas, 13 de ellas en la UCI. Mientras tanto, la investigación del accidente de Córdoba se fijan el tren de Iryo. A pesar de que la recuperación de las víctimas que aún quedan bajo el amasijo de hierros es prioritaria, buscar vestigios en el coche 6, el primero que supuestamente descarriló, se antoja determinante.
Así avanza la investigación
Así lo ha asegurado en varias entrevistas radiofónicas el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, que ha asegurado que la Guardia Civil ha reclamado expresamente que no se mueva esa parte del tren porque todavía deben recabar pruebas en ese lugar.
No obstante, fuentes de este cuerpo policial han asegurado que la solicitud se extiende al tren completo, a todas las partes que todavía están repartidas sobre la vía o en el terraplén contiguo. Mientras las grúas esperan su turno, los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los Bomberos prosiguen la inspección ocular. Sobre el terreno están también tres técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que buscan pruebas tanto físicas como declaraciones de los testigos. El presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, les coordina desde Chile, a pesar de que en una entrevista con este periódico también ha revelado que una de las claves es descubrir qué ha ocurrido en la "interacción" entre el tren y la infraestructura.
Petición en redes sociales
Todo está muy reciente, pero los españoles ya se están movilizando en redes sociales para pedir un homenaje para "todos los vecinos y vecinas de Adamuz". Uno de los llamamientos que hacen es concederles la Medalla de Andalucía. "Orgullo de ellos. Orgullo del pueblo de Adamuz. Por su corazón y solidaridad, tan grande como su sierra", escriben.
Visita de los Reyes
Este martes, se desplazaron precisamente hasta Adamuz los Reyes de España. Su primera parada ha sido en el puesto de mando ubicado en el camino que da acceso a la zona cero del dolor, el punto exacto en el que el Iryo, que minutos antes había parado en la estación Julio Anguita, descarriló y colisionó con el Alvia que venía de frente en dirección a Huelva, produciendo el primer choque de trenes en la red de alta velocidad española. Es ahí donde se concentra ahora la actividad, donde los técnicos están trabajando para romper en dos el tren, retirar los vagones e intentar rescatar los cuerpos sepultados bajo los hierros.
