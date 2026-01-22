Defender el periodismo es defender el derecho a la información

La Constitución Española reconoce y protege el derecho a “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” (art. 20), que es la base jurídica y moral sobre la que se asienta el derecho ciudadano a estar informado. Este derecho es inseparable del ejercicio profesional del periodismo: sin medios independientes y profesionales no hay garantía real de acceso a información fiable y de interés público.

Defender el periodismo es, por tanto, defender un derecho fundamental. En un contexto de sobreabundancia informativa, algoritmos que amplifican el ruido y actores que difunden contenidos sin someterse a criterios editoriales ni responsabilidades profesionales, el periodismo profesional se convierte en la infraestructura imprescindible de una democracia informada. La AMI recuerda hoy que la información veraz no es un producto más: es un bien público que exige garantías legales, transparencia en la propiedad de los medios y modelos de negocio que aseguren su supervivencia.

Las amenazas son reales y diversas. España ha avanzado recientemente en indicadores de libertad de prensa, alcanzando en 2025 una de sus mejores posiciones en el índice de Reporteros Sin Fronteras, pero persisten riesgos preocupantes: presiones judiciales sobre periodistas, litigios estratégicos que pueden amedrentar la investigación, y factores económicos que debilitan la pluralidad y la calidad informativa.

La pluralidad y la sostenibilidad de los medios no son cuestiones técnicas: son condiciones de la democracia. Informes europeos y nacionales advierten sobre concentración de propiedad, asignación sesgada de fondos públicos y vulnerabilidades en el ecosistema informativo que ponen en riesgo voces locales y alternativas indispensables para la cohesión social. Proteger la pluralidad exige transparencia en la titularidad de los medios, reglas claras sobre publicidad e intervención pública, y políticas que favorezcan modelos de negocio sostenibles, especialmente para el periodismo local.

La profesión periodística merece protección y reconocimiento: condiciones laborales que permitan investigar a fondo, garantía efectiva del secreto profesional y mecanismos que protejan a las fuentes. Defender al periodismo profesional es también promover condiciones de trabajo compatibles con el servicio público que la sociedad demanda.

Por todo ello, la AMI hace un llamamiento conjunto a poderes públicos, plataformas tecnológicas, anunciantes y ciudadanía para que, cada uno desde su responsabilidad,contribuyan a proteger el derecho a la información:

Que las instituciones garanticen el marco jurídico que protege la libertad de prensa y el secreto profesional, evitando usos indebidos de procedimientos que puedan silenciar a los periodistas.

Que las políticas públicas en materia de medios se orienten a reforzar la transparencia y el pluralismo, asegurando que la ciudadanía tenga acceso a una oferta informativa diversa y de calidad.

Que las plataformas digitales asuman responsabilidades en la difusión de contenidos, en la creación de un ecosistema digital más justo, y promuevan modelos que favorezcan la información veraz y el periodismo independiente.

Que la sociedad civil y las empresas apoyen modelos económicos que sostengan redacciones profesionales, y que la ciudadanía valore y defienda el periodismo riguroso frente a la desinformación.

Esta Declaración se enmarca y refuerza la campaña más reciente de la AMI: “TU PODER ES ESTAR INFORMADO. Protege tu derecho a la información. Protege el periodismo”. La campaña recuerda que la responsabilidad de mantener un ecosistema informativo fuerte no es solo de quienes hacemos periodismo: es un compromiso colectivo. Un país mejor informado es la mejor garantía de derechos y de convivencia democrática.

Noticias relacionadas

Hoy, en el marco del Día del Periodista que se conmemora este 24 de enero en España, la AMI reafirma su compromiso de trabajar con transparencia, rigor y defensa activa de los derechos fundamentales vinculados a la información. Invitamos a todas las instituciones, asociaciones y ciudadanos a unir esfuerzos para que el periodismo y el derecho a la información, esenciales para la libertad pública, se respeten, protejan y fortalezcan.